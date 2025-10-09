Ravit Ruotsi
Rikard N Skoglund hakee jälleen suurvoittoa Bonsse Gardella.Kuva: Anu Leppänen
Ulkomaat

UET Grand Prix, UET Elite Circuit, Kriteriumit ja Fine Manners, Euroopan parhaat kokoontuvat Solvallaan

Solvalla tarjoilee raviyleisölle lauantaina todellisen ilotulituksen, eikä ravien mainoslause ”Elitloppet myös lokakuussa” ole turha.
Julkaistu
Loading content, please wait...
UET Grand Prix
UET Elite Circuit
Solvalla
Bonsse Garde
Svenskt Trav Oaks
Fine Manners
Svenskt Trav Kriterium

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi