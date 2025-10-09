UET Grand Prix, UET Elite Circuit, Kriteriumit ja Fine Manners, Euroopan parhaat kokoontuvat Solvallaan

Lauantaina ajetaan yhteensä 14 lähtöä. Ravit alkavat jo klo 15 Suomen aikaa. V75 käynnistyy totutusti klo 17.20, mutta lähtö 7 on ensimmäinen 75-kohde.“En osaa kuvailla tätä fantastista päivää muuten, kuin että se edustaa Elitloppet-tasoa lokakuussa. Kriteriumit, UET GP ja UET Elite Circuit ja kaikki parhaat ovat paikalla”, Solvallan urheilujohtaja Ola Lernå iloitsee.Lauantaina maksetaan palkintorahoja 28 miljoonaa kruunua (yli 2,5 miljoonaa euroa). Se on 5 miljoonaa kruunua enemmän kuin Elitloppet-sunnuntaina. Pienimmät ykköset ovat 250 000 kruunua.UET GP aloittaa suurlähtöjen tykityksen ja on 75-pelin avauskohde. Ruotsin Derby-voittaja Dream Mine, Ruotsin Kriterium-voittaja Bullet The Bluesky ja Ranskan Criterium des 3 Ansin sankari Lovino Bello voittivat karsinnat ja starttaavat sisimmiltä radoilta. La Yuca ja Frank Gio yrittävät voittoa takarivistä.”La Yuca teki Åbyn karsinnassa oikein hyvän kirin taustalla. Jos keulahevoset pitävät finaalissa vauhtia, niin La Yucan spurtti puree hyvin”, Daniel Redén sanoi.Alessandro Gocciadoron Lotteria-voittaja Always Ek ja Redénin Oslo Grand Prixin ykkönen Kentucky River ja Hugo Åbergsin heinäkuussa voittanut Don Fanucci Zet olivat pistekärjet UET Elite Circuitissa, ne lähtevät radoilta 1-3. Petri Puron kasvattama Staro Mack Crowe on nelosella. Prix d’Ameriquen kaksinkertainen sankari Idao de Tillard ja Kouvolan ja Seinäjoen tuplavoittaja Borups Victory ovat takarivissä. Ranskan Inexess Bleu kuuluu suosikkeihin ja tekee ensimmäisen kilpailumatkansa Ruotsiin.”Kentucky River tuntui oikein hyvältä, kun ajoin sillä maanantaina. Uskon, että se hiitti teki hyvää, kun hevonen sai mennä oikein tosissaan. Hevonen tulee olemaan parempi mitä viimeksi”, Redén kertoi.”Ajoin itse Don Fanucci Zetillä hiitin maanantaina, ja se tuntui jättihyvältä. Se menee vielä pari reippaampaa intervallia torstaina. Se on mennyt kengät jalassa pari viime starttia. Nyt otetaan kengät pois, ja se tuo vielä yhden lisävaihteen”, Redén totesi.Terästallit Oy:n ja Garde Hästarin E3-voittaja Bonsse Garde (Makethemark) lähtee kolmospaikalta Trav-Oaksin finaaliin. Marko Kreivin kasvattama ja omistama ja Katja Melkon valmentama Pure Stella (Readly Express) on sisäpuolella. Timo Nurmoksen Moder Teresa Sisu (Walner) on kasiradalla ja Petri Salmelan ikäluokan rahakkain Kobra Brick (Readly Express) takarivissä. Wäjerstenin Gifted Kronos (Bold Eagle) on sisäradalla.Wäjerstenillä on myös Kriteriumin finaalissa ykkösrata Omega Riverillä (Tactical Landing). Per Nordströmin Wise Guy (Face Time Bourbon), Nurmoksen Knoxville (Nuncio) ja David Perssonin Nightlife In (Day Or Night In) ovat kovia vastustajia. Kreivillä on finalisti myös Kriteriumissa, Pure Count (Googoo Gaagaa) starttaa kymppipaikalta. Wäjersten voitti vuosi sitten molemmat Kriteriumit.”Wise Guy tulee olemaan 20 metriä parempi mitä karsinnassa, joka oli sen toinen startti tauon jälkeen. Uskon omaan hevoseeni tosi paljon, laitoin sen varmaksi ATG:n 5 Tippar -vihjeisin”, Nordström kertoi.Solvallan superlauantaina ajetaan viisi STL-finaalia jo ennen miljoonalähtöjä ja 75-kierrosta. Vidgrenin perheen Fine Manners jahtaa finaalivoittoa pronssissa.Mattias Djusen valmentama Fine Manners voitti elokuun lopulla Klass I -finaalin ja syyskuun puolivälissä pronssikarsinnan. Chocolatierin pojalla on nyt kuusi peräkkäistä ykköstä. Seitsemättä yritetään kasiradalta. Hanna Rexhammarin hienokuntoinen Money Matters on yksi haastajista.Häggmanin perheen J.H.Ellen on takarivissä Tammafinaalissa, joka on spårtrappa-lähtö. Timo Nurmoksen ja Pertti Tapojärven Barn Ready sai kakkospaikan Klass II -finaaliin ja kuuluu suosikkeihin. Peter Untersteinerin ajama Steady Express on kova vastustaja.Petri Puron kasvattama Crowe Motion hakee paluuta voittokantaan ykkösradalta Klass I -finaalissa Daniel Wäjerstenin ajamana. Petri Salmelan Legal Eagle Sisu juoksee Klass III -finaalissa ja Miso Sisu (Greenshoe) ravipäivän aloittavassa 3-vuotiaiden Breeders Course -lähdössä.Stayerlähtö Walter Lundbergs Memorial on 75-pelin kakkoskohde. Duvaldestinin tallin tähtiin kuuluva Ideal du Rocher starttaa 60 metrin takamatkalta. Gocciadoron Clarissa sai radan 12 Diamantstoetin finaaliin. Olly Håleryd on sisäpuolella.Kolmivuotiaiden tammojen Breeders Course on ravien 14. lähtö. Nurmoksen Pamela Boko (Don Fanucci Zet) metsästää 250 000 kruunun ykköstä, tamman kimpassa on myös suomalaisomistajia. Isovoittosummaiset Time For Champagne (Mosaique Face) ja Peggy Boko (Robert Bi) saivat spårtrappa-lähdössä vaativat lähtöradat.Solvalla aloittaa viikonlopun perjantaina lounasraveilla. Perjantaina illalla järjestetään huutokauppa.