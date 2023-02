Face Time Bourbonin 3-vuotias poika Executiv Ek teki kauden kärkiajan Roomassa

Keskiviikkona ajettiin Roomassa 13 200 euron Premio Solvalla kolmivuotiaille. Matka oli 1640 metriä ja auton taakse asettui vain neljä hevosta, mutta taso oli huikea. Executiv Ek voitti ajalla 12,0a, mikä on maailman nopein 3-vuotiaan ravurin voittoaika tänä vuonna.

Keulaan porhalsi Gaetano di Nardon ohjastama Ector Francis (Nad Al Sheba), ja Executiv Ek asettui seuraaamaan sitä varjona. Gocciadoro nosti oriinsa hyökkäykseen loppukaarteessa ja maalisuoralla se lipui omille teilleen ykköseksi.

Executiv Ekille voitto oli neljäs ja sen voittosumma kohosi 16 272 euroon. Ori on vahvaa sukua. Sen emä on Nike Ek (Varenne) 13,2a 26 901 e, jonka Italian statistiikasta puuttuu ainakin Prix de Meadowlandsin 12 500 euron kakkonen Vincennesistä. Nike Ek kuuluu samaan sisarussarjaan kuin 10-aikaiset Vanesia Ek (Expliot Caf) 534 826 e ja Always Ek (Filipp Roc) 332 583 e.

Gocciadoron päivän täydensivät neljä muuta voittajaa: Diamond Truppo (Varenne) 14,9a/1640m, Ehlert (Love You) 14,0a/1640m, Amornero Roc (Igor Font) 14,1/2060m ja Donghi (Chiaccio del Nord) 16,0a/2140m. Roomassa ajettiin 6 lähtöä.

Executiv Ekin lähtö YouTubesta: