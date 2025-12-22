Face Time Bourbon siitosori
Face Time Bourbon voitti Criterium Continentalin 2019 ja Prix d'Ameriquen vuosina 2020 ja 2021.Kuva: Gerard Forni
Ulkomaat

Face Time Bourbonista tuli Ruotsin Eliittiori

Ruotsissa palkittiin viime viikolla viisi siitosoria jälkeläisnäyttöjen perusteella. Niistä neljä oli Ready Cashin poikia.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Svensk Travsport
Face Time Bourbon

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi