Face Time Bourbonista tuli Ruotsin Eliittiori

Face Time Bourbon (Ready Cash) on kymmenes ulkomainen ori, joka sai Elithingst-arvon. Ensimmäiset jaettiin ranskalaiselle Coktail Jetille ja Italiassa vaikuttaneelle jenkkiori Supergillille vuonna 2007.Vuonna 2015 syntyneen Face Time Bourbonin ensimmäinen ikäluokka on vuodelta 2020. Ruotsalaisjälkeläisiä on rekisteröity 221, joista kilpailuikäisiä 187.Eniten ansainnut on Stochampionatetin ja Breeders Crownin voittanut 4-vuotias tamma La Yuca (e. Komigen Pippi) 7,3 milj.kr. Samanikäinen E3-voittaja Screen Time Limit (e. Metior Easy) on ansainnut 5,3 miljoonaa. Hannu ja Mikko Laakkosen kasvattama ja omistama tamma on nyt Suomessa Juho Ihamuotilan hoivissa.Kolmevuotias ME-ori Wise Guy (e. All Wise As) voitti tänä vuonna Breeders Coursen ja pitkän E3:n. Sen ansiot ovat 3,7 milj.kr.Ranskassa Face Time Bourbonin rikkain poika on Krack Time Atout (e. Topaze d’Atout) 840 100 e, joka starttasi sunnuntaina Prix Tenor de Baunessa. Se oli viides, kun ruotsalainen Epic Kronos (Muscle Hill) voitti. Italialainen Executiv Ek (e. Nike Ek) oli neljäs. Kolmevuotias Mack de Blary (e. Hermione de Blary) on jo kasvattanut palkintotilinsä 565 575 euroon.Eniten tienannut italialainen on 4-vuotias ori Frank Gio (e. Zarina Gio) 852 393 e. Se ja toiseksi rahakkain First Of Mind (e. Peace Of Mind) 718 382 e ja Far Wise As (e. Temple Blue Chip) 326 303 e osallistuivat sunnuntain Critérium Continentaliin Vincennesissä kuten myös La Yuca.Belina Josselynin tytär Liza Josselyn (Ready Cash) voitti ME-ajalla 10,0/2100 Frank Gio oli samalla ajalla toinen ja LaYuca kolmas tuloksella 10,1. Far Wise As otti viidennet rahat ja First Of Mind hylättiin.Suomeen on rekisteröity 11 Face Time Bourbonin jälkeläistä, joista kilpailuikäisiä 7. EMP-Invest Oy:n 4-vuotias El Maestro (e. EL Love) 13,0a on voittanut 8 startista 7 ja ansainnut 14 100 e.Muut Ruotsissa palkitut orit olivat A-palkinnon saanut amerikkalainen Fourth Dimension (Chapter Seven) ja Ruotsissa astuva raskalainen Flocki d’Aurcy (Ready Cash), joka arvosteltiin B-luokkaan. Ranskalaisen Brillantissimen (Ready Cash) palkinto nousi A-luokkaan ja Charly du Noyerin (Ready Cash) AB:hen.Jälkeläispalkinnoista B tarkoittaa hyväksyttyä periyttämistä. AB annetaan hyvistä jälkeläisistä, A erittäin hyvistä ja ELIT erinomaisista jälkeläisistä. C-palkinto merkitsee, etteivät jälkeläiset ole yltäneet rodun keskitasolle.Linkki Svensk Travsport