Fame And Glory ei starttaa Ranskassa sunnuntaina

Prix Tenor de Baune kuuluu Prix d'Amérique -sarjan lähtöihin, ja voittajalle on paikka tammikuun lopulla ajettavassa Ameriquessa.Fame And Glory kuului Tenor de Baunen suosikkeihin. Tactical Landingin 5-vuotias poika on sairastunut, ja Timo Nurmos jättää hevosen pois."Fame And Glory on vilustunut, sillä on limaa kurkussa, ja se yskii. Olin itse ajamassa sillä hiittiä maanantaina, ja hevonen oli todella hyvä. Björn Goop ajoi sillä torstaina, ja oli myös tyytyväinen. Groisboisin valmennuskeskuksessa on paljon hevosia sairaina, ja myös Fame And Glory sai tartunnan. Se sai lääkityksen", Nurmos sanoi Kanal 75:n haastattelussa."Meillä oli onnea, että sairastuminen huomattiin. Jos olisimme startanneet, ja hevonen olisi ollut kipeä lähdössä, niin se olisi voinut väsyä lähdössä pahoin. Nyt Fame And Glory saa levätä ja saa sen kaiken ajan, mitä se tarvitsee tervehtyäkseen.".Critérium Continentalin ja Prix Tenor de Baunen lähtölistat valmistuivat