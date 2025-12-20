Pariisin talvimeeting
Timo Nurmos kertoi Fame And Gloryn poisjäännistä.Kuva: Anu Leppänen
Ulkomaat

Fame And Glory ei starttaa Ranskassa sunnuntaina

Timo Nurmoksen valmentama Fame And Glory on sairastunut, eikä kilpaile sunnuntaina Vincennesissä ajettavassa 5-vuotiaiden Prix Tenor de Baunessa.
