Timo Nurmoksella hieno lauantai, Fame And Glory valloitti Pariisin

Tammat Adriatica ja Jennifer Sisu ottivat kaksoisvoiton Solvallassa Diamantstoetissa. Reilu tunti siitä, Fame And Glory oli startissa Vincennesissä Prix Doynel de Saint-Quentin -lähdössä, jonka paras sai 54 000 euroa.Björn Goop taitaa ranskalaisen volttilähetyksen. Hän ajoi Fame And Gloryn johtopaikalle. Kun suosikki Koctel de Dain tuli rinnalle, Goop luopui keulapaikasta.Ratkaisu tapahtui maalisuoralle käännyttäessä. Koctel du Dain laukkasi, ja Fame And Glory paineli kärkeen. Tactical Landingin 5-vuotias poika pinkoi suurvoittoon ajalla 12,5/2850. Fredrik Wallinin valmentama Immortal Doc kiri Paul Philippe Ploquinin ajamana toiseksi, ruotsalaishevosille kaksoisvoitto. Kobayashi oli kolmas. Lähdön kolme paras saivat paikat 5-vuotiaiden Prix Tenor de Bauneen, joka ajetaan 21. joulukuuta.Fame And Gloryn edellinen kilpailu oli viime vuoden syyskuulta. Se juoksi koelähdön Solvallassa 12, marraskuuta."Hevonen ja kuski olivat kumpikin todella hyviä. Fame And Glory on saanut paljon voimatreeniä, ja varmasti parantaa, kun saa startteja alle. Jos kaikki sujuu hyvin, niin jatkamme seuraavaksi Prix Tenor de Baunessa", Timo Nurmos sanoi Solvallassa ATG Liven haastattelussa.Tulokset ja video LeTrotin sivulta