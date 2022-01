Feydeau Seven ja Jean-Michel Bazire Prix de Belgiquen parhaat

Lähtö myöhästyi, kun radalle ilmestyi katsoja. Poistamiseen kului lähes parikymmentä minuuttia. Björn Goop kannusti Tomas Malmqvistin Express Jetin aluksi johtopaikalle. Kärkipaikka vaihtui tiuhaan, ja Express Jet jäi neljänneksi-viidenneksi sisäradalle.

Baziren tallin hevoset vuorottelivat kärjessä. Nicolas Bazire kannusti Davidson du Pontin keulaan, sen jälkeen sinne pinkaisi tallikaveri Zacon Gio. Davidson du Pont nousi toiselle ja valtasi uudelleen kärkipaikan, kun laukannut suosikki Gu d’Heripre vyöryi johtohevosen rinnalle. Loppumatkalla Zacon Gio ja Gu d’Heripre väsyivät.

Isä-Baziren Feydeau Seven lähti etenemään porukan perältä Delia du Pommereuxin takana. Loppusuoran alussa Feydeau Seven meni Davidson du Pontin taakse. Voitto ratkesi, kun Nicolas Baziren kovasti kannustama Davidson du Pont laukkasi. Feydeau Seven paineli ylivoimaiseen voittoon ajalla 12,4/2850m, ykköspalkinto oli 54 000 euroa.

Diable de Vauvert kiri kakkoseksi ja Rebella Matters kolmanneksi. Kolme parasta sai paikan Ameriqueen. Rebella Matters oli hankkinut paikan jo aiemmin. Express Jet kiri neljänneksi. ”Olimme lähellä Amerique-paikkaa, Express Jet oli tosi hyvä. Harmi, että jäimme väsyviin selkiin”, Goop totesi. Robert Berghin Power eteni takaa seitsemänneksi.

Prix d’Amérique 2022, karsintakilpailuista paikan hankkineet:

Billie de Montfort (Sébastien Guarato)

Cokstile (Erik Bondo)

Etonnant (Richard Westerink)

Face Time Bourbon (Sébastien Guarato)

Galius (Séverine Raimond)

Ganay de Banville (Jean-Michel Bazire)

Hohneck (Phlippe Allaire)

Rebella Matters (Jean-Michel Bazire)

Vivid Wise As (Alessandro Gocciadoro)

Feydeau Seven (Jean-Michel Bazire)

Diable de Vauvert (Bertrand Le Beller)