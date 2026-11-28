Magnus A Djuse ajoi Fine Mannersin johtopaikalle, avauspuolikas oli 09,5-vauhtinen. Mattias Djusen valmentama Chocolatierin poika paineli keulassa terävännäköisesti ja porhalsi vakuuttavaan voittoon ajalla 10,9a/2140. Fine Manners kilpaili Elitloppetissa keväällä, piti sen jälkeen taukoa ja palasi voittajaksi lokakuussa. Nyt ykköset jatkuivat, Hopeadivisioonan voitto toi 150 000 kruunua."Aivan upea tunne, kun Fine Manners sai tänään näyttää parasta osaamistaan. Sain ajella sitä pikkusormilla, se meni herkästi koko matkan. Annoin menoluvan loppusuoralla, ja Fine Manners paineli helppoon voittoon. Hevosen psyyke on mahtava, sen askellus on jäntevää ja meno helppoa. Ennen Elitloppetia hevonen oli jättihyvä, mutta ei ihan sitä samaa karsinnassa. Nyt hevonen oli jälleen samanlaisen tuntuinen kuin ennen Elitloppetia. Mielestäni se voisi olla mukana siellä taas ensi vuonna", Magnus A Djuse kehui voittajahaastattelussa."Fine Manners on uskomattoman hieno hevonen, ja mahtavaa, että tänään homma sujui hienosti. Kaikki ei ole sujunut aina parhaalla tavalla, kun jotain pientä on ollut, mutta Fine Manners on ihanteellinen hevonen", liikuttunut valmentaja Mattias Djuse kertoi ATG Livellä.Vuoden tauolta palanneen T75-pelin vaihto nousi 111 974 812 kruunuun (9 629 834 euroa). Viikkoa aiemmin T85-pelin vaihto oli 76 849 054 kruunua.Conrad Lugauerin Hola Que Tal vei johtopaikalta voiton Klass II:ssa. Capo tarjosi rinnalta hyvän vastuksen. Helan Går juoksi kolmantena toisen radan jonossa ja oli maalissa seitsemäs.Silverhästen oli T75-pelin kolmoskohde. Örjan Kihlström ajoi Double Deceiverin avauspuolikkaalla keulaan. Alessandro Gocciadoron tamma Diva Ek eteni rinnalle. Finlandia-Ajon keväällä voittanut Diva Ek punnersi 250 000 kruunun voittoon ajalla 11,1a/2140. Double Deceiver oli kakkonen samalla ajalla. Makalu Doc nousi takaa neljänneksi."Diva Ek tekee minut iloiseksi joka kerta, kun ajan sillä. Merkitystä ei ole minkä matkan se juoksee tai millaisen juoksun se saa, se menestyy aina. Tamma on vahva, helppoa ei ole voittaa johtavan rinnalta", Gocciadoro sanoi voittajahaastattelussa.Hannu Saloniemen kasvattama Medavoy voitti Klass III:n. Björn Goop ajoi Green Manalishin 4-vuotiaan pojan johtopaikalle. Medavoy vastasi maalisuoralla ohitusta yrittäneelle Justice For Allille ja vei 125 000 kruunun voiton ajalla 14,5/2140. Marcus Schön on voittajan valmentaja ja Stall Courant omistaja."Medavoyssa parasta on asenne. Se haluaa olla ensimmäisenä maalissa", Goop sanoi voittajahaastattelussa.Timo Nurmoksen ja Pertti Tapojärven kasvattama ja omistama Barn Bank teki huippusuorituksen Klass I:ssä ja nappasi neljännen peräkkäisen ykkösen. Magnus A Djusen ajama Face Time Bourbonin poika kiersi alkumatkan kolmatta rataa ja eteni johtavan rinnalle päätöskierrokselle lähdettäessä. Barn Bank vyöryi väkevästi 135 000 kruunun voittoon ajalla 11,9a/1640."Barn Bank on kohdannut kovia hevosia ja ollut joka startissa oikein hieno. Se oli tänään yhtä hyvä kuin viimeksi voittaessaan. Alussa jouduimme kiertämään, mutta pääsimme ajamaan tasaisesti eteenpäin. Maalissa oli voimia jäljellä. Barn Bank on vahva ja nopea, myös asenne on hyvä", Magnus A Djuse totesi.Solvallan iltapäivä alkoi 3-vuotiaiden tammojen Wallenius Cup -lähdöllä. Magnus A Djuse ajoi Fusion Blazen (Southwind Frank) johtopaikalle. Mattias Djusen valmentama ja Elisa Korhosen hoitama tamma hallitsi ja vei 150 000 kruunun ykkösen ajalla 12,0a/1640. Alessandro Gocciadoron Hawthorne Effect (Face Time Bourbon) oli johtavan rinnalta hyvä kakkonen. Katja Melkon valmentama Miranda Unica (Earl Simon) seurasi takaa kuudenneksi ja juoksi ennätyksensä 12,8a. Fusion Blazen sisko Pia Huusarin valmentama Global Fewofakind voitti Jyväskylässä 75-lähdön Jukka Torvisen ajamana.Huippuluokan tammoja nähtiin Diamantstoetissa. La Yuca ja Clarissa olivat kärkihevoset. Ne eivät kovavauhtisessa juoksussa jaksaneet totosijoille. Vaikka Clarissa ei pystynyt voittotaistoon, niin Alessando Gocciadoron talliin meni kaksoisvoitto. Mats E Djusen ajama Esperia Font sai sisäradalta tilaa ja kiri ykköseksi. Claes Sjöströmin ajama tallikaveri Fantastica Doda nousi toiseksi.Big Noon Pokalen oli 3-4-vuotiaiden volttilähtö, voittajalle 300 000 kruunua, ja 3-vuotiaat lähtivät perusmatkalta. Mattias Djusen valmentama Kriterium-voittaja Nanda Devi Cut (Maharajah) meni johtopaikalle ja veti reipasta. Mats E Djusen ajama Maharajahin poika paineli ykköseksi ajalla 11,3/1640, joka on uusi ME-tulos. Ecurie D:n entinen ennätys oli 9 kymmenystä hitaampi. Ferrante Broline (Googoo Gaagaa) seurasi johtavan takaa kakkoseksi ja Miguel (Propulsion) kolmanneksi. Chat Room (Chapter Seven) oli paras 4-vuotiaista, se nousi takamatkalta neljänneksi."Nanda Devi Cut juoksi maailmanennätyksen. Tuntuu aivan mahtavalta. Se voi olla vähän flegmaattinen, kun se juoksee keulassa yksinään. Se haluaa kilpailla toisia vastaan ja vastaa aina hyvin. Kausi on ollut fantastinen. Tämä oli kauden viimeinen startti", Mats E Djuse sanoi voittajahaastattelussa.Kylmäveristen Verners lopp ajettiin T75-kierroksen jälkeen. Jan-Olov Perssonin Oppgårdsdrängen meni keulasta voittoon Mats E Djusen ajamana ajalla 22,9a/2140.Maria Kurttilan ajama Foxit Babylon voitti perjantain lounasraveissa Bodenissa. Jouni Karppisen omistama ja valmentama ja Team Kraka oskin kasvattama ruuna kiri ykköseksi ajalla 20,4a/2140.Antero Heinonen ajoi voiton Petri Salmelan tallin Processorilla. Nuncion 3-vuotias tytär viiletti ykköseksi johtopaikalta ajalla 16,8a/2140. Voitto oli kauden kolmas, startteja on viisi.