Ravit Ruotsi
Fine Manners, Mattias Djuse, Aleksi Flink ja Juha Vidgrén Solvallan voittajakehässä.Kuva: Terhi Piispa-Helisten
Ulkomaat

Fine Manners jatkoi voittoputkea, ykkössija tuli pronssidivisioonassa

Vidgrenien omistama Fine Manners ravasi viidennen peräkkäisen voiton Bollnäsissa.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Mattias Djuse
Magnus A Djuse
Bollnäs
Fine Manners

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi