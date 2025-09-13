Fine Manners jatkoi voittoputkea, ykkössija tuli pronssidivisioonassa

Kapten Nemo singahti kärkeen pronssidivisioonassa. Magnus A Djuse ajoi Fine Mannersilla eteenpäin, ja valjakko painui kärkeen avauspuolikkaan täyttyessä. Kierros jäi taakse 12,3-ajassa.Mattias Djusen valmentama Fine Manners paineli varmasti ykköseksi ja toi Vidgrenin perheelle viidennen peräkkäisen voiton. 125 000 kruunua tuli ajalla 11,7a/2140. Steady Roc kiri kakkoseksi. Aleksi Flinkin hoitama Fine Manners on kilpaillut 15 kertaa ja voittanut 13 lähtöä. Sen voittosumma nousi yli miljoonan kruunun.”Fine Manners on mukava ja hieno hevonen ajaa. Alussa voi avata kovaa, ja sen jälkeen se rauhoittuu ja voi ottaa vauhtia pois. Vielä on vaihteita käyttämättä, voimme joskus kokeilla ajaa ilman kenkiä. Vaikea sanoa, kuinka paljon tänään jäi voimia jäljellä, yritin ajaa lopussa irti muista. Fine Manners nousee seuraavaksi hopeadivisioonaan, mutta se riittää varmaan myös kultadivisioonissa”, Magnus A Djuse sanoi.Yhdeksi Ruotsin nopeimmaksi lähtijäksi kehuttu Mizai pinkaisi keulaan kultadivisioonassa, lähdön nimi oli Delicious U.S:n ME-lähtö. Jan Ove Olsenin valmentama Mizai porhalsi kierroksen 09,3-vauhtia ja meni Per Lennartssonin ajamana varmasti voittoon ajalla 10,4a/1640. Crown ja Castor The Star kirivät takaa seuraaviksi. Crownin tallikaveri Mister Hercules taipui johtohevosen rinnalta.”Ekakierros oli kova, mutta hienosti Mizai kesti maaliin saakka. Se on voittanut monia divisioonia, ja nyt ensimmäistä kertaa kultadivisioonan. Tuntuu aivan mahtavalta. Nyt saimme paikan Solvallan finaaliin, mutta mietitään vielä, missä jatkamme”, Jan Ove Olsen sanoi.Majblomster lähti suursuosikkina kylmäveritammojen Ruotsin mestaruuteen. Tomas Pettersson ajoi Ragnhild W.M:n johtopaikalle. Mats E Djusen ajama Majblomster kiersi toisen radan vetäjäksi. Wictor Kylin-Blomin valmentama Ragnhild W.M. piti paikkansa maaliin saakka ja voitti 300 000 kruunua ja mestaruuden ajalla 23,9a/2140. Majblomster ei pystynyt pitämään kakkospaikkaa, Tekno Tana kurkotti toiseksi ja Majblomster jäi kolmanneksi.Marko Korven valmentama Knight Journey kuului Klass I -sarjassa suosikkeihin. Ulf Ohlsson yritti ajaa johtopaikalle, mutta laukka lähtösuoran päässä toi hylkäyksen. Oscar Kylin-Blomin King Of Trotter kiri johtavan takaa voittoon.