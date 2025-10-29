Fine Manners rakettikirillä voittoon Solvallassa

Jorma Kontio piti Nouri di Quattrolla sisäradalta johtopaikan. Magnus A Djusen ajama Fine Manners jäi takarivin paikalta lopulta viidenneksi toisen radan jonoon. Mattias Djusen valmentama Fine Manners lähti kirikaistalle ja spurttasi maalisuoralla hurjalla kirillä ykköseksi ajalla 12,7a/2140. Timo Nurmoksen valmentama Nouri di Quattro oli hyvä kakkonen. Tenho Blomeruksen You To Ezme seurasi Jorma Kontion ajamana kolmanneksi."On hieman haikea olo. Tämä on viimeinen kerta, kuin olen Fine Mannersin hoitajana. Sääli on jättää näin hienoa hevosta. Olen ollut sen hoitajana, kun se tuli Djuselle 2-vuotiaana. Mutta elämässä on mentävä eteenpäin. Siirryn Åbyyn ja aloitan Robert Berghin tallissa. Fine Manners on merkinnyt minulle tosi paljon", hoitaja Aleksi Flink kertoi."Fine Mannersin askel on tosi tehokas, ja tässä hevosessa on muutenkin jotain aivan erikoista. Ensi vuosi on tosi mielenkiintoinen. Paljon on vielä vaihteita käyttämättä, sillä ei ole vielä koskaan ajettu ilman kenkiä", Magnus A Djuse sanoi.Åbyn kohdelähdöt käynnistyivät Robert Berghin valmennettavien tahdissa. Rendezvous Zon pinkoi johtavan rinnalta avauskohteen ykköseksi. Carl Johan Jepson ajoi Propulsionin 4-vuotiaan pojan voittoon ajalla 13,6/2160. Bergh itse ohjasti Swish The Cashin ykköseksi johtopaikalta 86-kolmosessa. Ready Cashin pojan voittotulos oli 12,8a/2640. Se oli aiemmin Adrian Kolgjinin valmennuksessa."Swish The Cash aloitti nyt meiltä. Kun se tuli, eläinlääkäri tutki sen ja hoiti. Nyt olen tyytyväinen hevoseen", Bergh sanoi.Elina Pakkasen Lake's Edina nappasi hienon kakkossijan montélähdössä. Kärki veti kovaa, ja Lake's Edina juoksi porukan viimeisenä. Emilia Leon ajama Django Silver joutui luopumaan keulapaikasta kierros jäljellä, mutta tuli uudelleen ja paineli voittoon ajalla 13,4a/2140. Lake's Edina kiri hurjasti ja nousi kakkoseksi. Iina Ahon Gasparito tsemppasi hyvin kolmanneksi.Tuomas Pakkasen tallin toinen hevonen Ray Of Sunshine kilpaili Solvallaserien220-karsinnassa. Claes Sjöströmin ajama Well Builtin 4-vuotias poika sai myöhään kiritilaa ja ehti neljänneksi. Andreas Lövdalin Ready Creation punnersi johtavan rinnalta voittoon ennen Timo Nurmoksen Diamond Jackieta.Hanna Lepistön tallista kilpaili kaksi hevosta ennen 86-kohteita. 3-vuotias Tight Reins (Propulsion) pinnisti kuudenneksi. Mattias Djusen valmentama ja Aleksi Flinkin hoitama Readly Winner (Readly Express) ravasi voittoon. Lepistön J.Lo Zet (Hard Livin) kiri takaa kolmanneksi tammalähdössä Mika Forssin ajamana. Fredrik Wallinin valmentama New Bold Dream (Bold Eagle) paineli keulasta ykköseksi.Petri Salmelan Legal Eagle Sisu nousi takarivistä voittoon oppilasohjastajien Guldklockan-lähdössä. Fredrik Plassen ajoi ykkösen ajalla 12,3a/1640. Jouni Hillbomin Grove's Maple Poof (Brad de Veluwe) oli kuudes.Åbyssä aloitettiin suomalaisjääkiekkoilijan nimikaiman voitolla, Matti Ruisma on 3-vuotias Brillantissimen poika. Johan Untersteiner ajoi sen keulaan, ja ykkönen tuli helposti ajalla 16,0a/2140. Matti Ruisma on aloittanut uransa kahdella voitolla.