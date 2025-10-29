Ravit Ruotsi
Fine Manners voittajana Elitloppet-perjantaina.Kuva: Terhi Piispa-Helisten
Ulkomaat

Fine Manners rakettikirillä voittoon Solvallassa

Einari Vidgren Oy:n omistama Fine Manners tähditti 86-kierrosta Solvallassa ja ravasi uransa 14. voiton, startteja on 17.
Julkaistu
Mattias Djuse
Solvalla
Åby
Magnus A Djuse
Fine Manners
Lake's Edina
Elina Pakkanen
Petri Salmela
Legal Eagle Sisu

