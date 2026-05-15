Finlandia-Ajon kolmonen sai kutsun Elitloppetiin – Kuski tulee USA:sta

Gio Cash kilpaili sunnuntaina Finlandia-Ajossa. Se kiri porukan perältä väkevästi ja nousi kolmanneksi. Vain Diva Ek ja Keep Asking jäivät ohittamatta.Gio Cash aloitti uransa Dion Tesselaarin valmennuksessa. Se siirtyi Daniel Wäjerstenille vuodenvaihteessa 2024-2025. Viime vuonna Victor Gion poika voitti Norrbottens Stora Prisin ja Årjängs Stora Sprinterloppin, jossa voittotulos oli 08,5a/1640, Don Fanucci Zet jäi taakse. Lokakuussa Gio Cash kilpaili Yonkersin MM-lähdössä, jossa se jäi pussiin voittaja Lexus Kodyn taakse, sijoitus oli neljäs."Minulla on ollut Gio Cashin kanssa Elitloppet tähtäimessä jo pitkään. Tuntuu tosi mukavalta, että olemme mukana. Kahdessa viime startissa juoksut eivät ole menneet täydellisesti. Olen ihan tosissani, kun sanon, että Gio Cash on yksi hevosista, joka voi voittaa Elitloppetin, jos juoksu onnistuu", Daniel Wäjersten sanoi Solvallan tiedotteessa. Wäjerstenin Seinäjoki Racen voittaja Borups Victory on saanut Elitloppet-kutsun jo aiemmin.Gio Cash on hevosena todella kansainvälinen. Se on Saksassa syntynyt, omistajat tulevat Hollannista ja valmentaja Ruotsista. Nyt saadaan lisää kansainvälisyyttä, kun Dexter Dunn saapuu ajamaan Solvallaan. Dexter Dunn on syntynyt Uudessa Seelannissa. Hän on tehnyt huippu-uran USA:ssa, jossa hänen on valittu neljä kertaa Vuoden kuskiksi. Dexter Dunn ajoi vuoden 2023 Elitloppetissa Stoletheshow'lla, joka oli karsinnassa neljäs ja finaalissa seitsemäs. Stoletheshow on vuosien 2023 ja 2024 Finlandia-Ajon voittaja."Gio Cash on pitkään ollut listallani korkealla. Laitoin aamulla aikaisin viestiä Danielille, ja kyllä-vastaus tuli nopeasti takaisin. Omistajat arvostavat kovasti Dexter Dunnia. Kun hänelle sopi tulla Solvallaan, niin omistajat olivat siitä iloissaan. Daniel Wäjersten oli päättänyt ajaa Borups Victoryllä, joka viimeisteli Elitloppet-kuntonsa keskiviikkona voittamalla Meadow Roadin lähdön Solvallassa. Viikonvaihteessa seuraan erityisen tarkasti Tingsrydin ja Kööpenhaminan lähtöjä", Ola Lernå totesi.Gio Cash7-vuotias oriVictor Gio - Give Me Love D.E.33 starttia (16–8–4)Voittosumma 7 230 828 kruunuaEnnätys 08,5aOmistaja Carpe Diem Stables, HollantiValmentaja Daniel WäjerstenHoitaja Charlotte AnderssonKasvattaja Pierre M Sagitz, SaksaElitloppet 2026Kutsutut hevoset:Go On Boy (Ranska)Inexess Bleu (Ranska)Jobspost (Ruotsi)A Fair Day (Ruotsi)Allegiant (Ruotsi)Idao de Tillard (Ranska)Massimo Hoist (Suomi)Jabalpur (Italia)Borups Victory (Ruotsi)Dream Mine (Ruotsi)Diva Ek (Italia)Gio Cash (Hollanti)Kutsutut hevoset Elitloppet-sivuilta.Mellby Jinx voitti Finlandia-Ajon viime vuonna, tuoko Gio Cash uuden ykkösen Wäjerstenille?