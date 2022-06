Finlandia-voittaja ja Kolgjinin tähtihevonen Oslo Grand Prix -kilpailuun

Cokstile kävi valloittamassa Finlandia-Ajon vappuna. Elitloppetissa kiri ei kantanut finaaliin saakka. Cokstile nousi Elitloppetin 2020 voittajaksi, kun Propulsionin juoksu mitätöitiin.

Norjassa syntyneen Cokstilen voittosumma on 12,5 miljoonaa Ruotsin kruunua. Sen ennätys on 09,1a. Anu Intonen on Quite Easyn pojan hoitaja.

Upstate Face oli vahvasti mukana myös Elitloppet-kuvioissa, mutta Kolgjini veti hevosen pois yleisöäänestyksestä, jossa valittiin viimeinen mukaan päässyt hevonen. Kolgjini totesi silloin, että äänestys tapahtuu liian lähellä varsinaista kilpailua, eikä hevosta ehditä valmistella kunnolla.

Upstate Face teki viime kaudella kovan nousun ja porhalsi läpi divisioonien. Tänä vuonna ori on kilpaillut neljä kertaa. Arvokas voitto tuli Paralympatravetin karsinnassa Jägersrossa. Upstate Facen voittosumma on 2,3 miljoonaa kruunua ja ennätys 09,5a. Nora Viljanen on Joke Facen pojan hoitaja.

Oslo Grand Prix juostaan sunnuntaina 12. kesäkuuta. Voittaja saa 1,2 miljoonaa Norjan kruunua.

Oslo Grand Prix – kutsutut hevoset:

Perfetto (Dagfin Henriksen) Kanada

Cicero T.G. (Geir Vegard Gundersen) Norja

Seven Nation Army (Bo Westergaard) Tanska

San Moteur (Björn Goop) Ruotsi

Stoletheshow (Frode Hamre) Ruotsi

Cokstile (Erik Bondo), Italia

Upstate Face (Adrian Kolgjini) Ruotsi

