Finlandia-voittaja tähtää Finlandiaan

Finlandian ykkönen ei ollut ainoa suurvoitto Triton Sundin pojalle viime kaudella. Se voitti Vidar Hopin ajamana myös Ulf Thoresen Grand Internationalin. Elitloppetissa Hickothepooh sijoittui karsinnassa kuudenneksi.

Omistaja Ernestas Tijunelis kertoi ruunan kuulumiset Trav og Galopp Nyttin haastattelussa. ”Hickothepooh sairastui voimakkaaseen hengitystietulehdukseen kesän jälkeen ja joutui olemaan levossa kaksi kuukautta. Veriarvot olivat huonot vielä pitkään. Nyt olemme päässeet treenaamaan kolme-neljä kuukautta”, sanoi Tijunelis, joka on myös osallistunut hevosen valmentamiseen.

”Hickothepooh on valmentautunut kuten viime vuonna ja osoittanut vahvaa tahtoa. Ikää on tietysti tullut lisää, mutta hevonen on terve jaloistaan. Kauden aloitusstartti on tarkoitus juosta Bjerkessä 2. huhtikuuta. Sen jälkeen ajamme vielä yhden startin ennen kauden päätähtäintä Finlandia-Ajoa. Haluamme tulla puolustamaan voittoa”, Tijunelis jatkoi.