Finlandian kakkonen sai kutsun Oslo Grand Prix -kilpailuun

Finlandia-Ajon jälkeen Stoletheshow kilpaili Copenhagen Cupissa, jossa se sijoittui kolmanneksi. Mister F Daag voitti.

Björn Goop on usein nähty Stolethwshow kuskina. Valmentaja itse ajaa Oslo GP:ssä, kun Goopin oma San Moteur on myös mukana. Stoletheshow voitti Norjan Kriteriumin 2018. Dream Vacationin pojan voittosumma on 5 149 517 Ruotsin kruunua ja sen ennätys on 10,1a.

Oslo Grand Prix juostaan sunnuntaina 12. kesäkuuta. Voittaja saa 1,2 miljoonaa Norjan kruunua.

Oslo Grand Prix – kutsutut hevoset:

Perfetto (Dagfin Henriksen) Kanada

Cicero T.G. (Geir Vegard Gundersen) Norja

Seven Nation Army (Bo Westergaard) Tanska

San Moteur (Björn Goop) Ruotsi

Stoletheshow (Frode Hamre) Ruotsi