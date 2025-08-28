Florenzo toi suomalaisvoiton – “Seuraava startti Kriteriumin karsinnassa”

Maria Törnqvistin menestystallin hieno vire jatkui Åbyssä. Onkel Investin kasvattama ja omistama Florenzo ravasi 60 000 kruunun ykkösen. Googoo Gaagaan 3-vuotias poika porhalsi keulaan avauspuolikkaan jälkeen. Dwight Pietersin ajama ja Inari Koivuniemen hoitama ruuna piti paikkansa loppuun saakka ja voitti ajalla 15,6a/2640.”Alussa mentiin kovaa, mutta ajatus oli testata hevosta tänään, ja nähdä sen oikea taso. Florenzo vahvisti juoksullaan, että se on oikein hyvä hevonen. Kriterium ajetaan samalla matkalla, ja seuraava startti on Kriteriumin karsinta”, Pieters sanoi.Tero Lehterän Imperator palasi reilun kahden kuukauden tauolta hienossa vireessä. Daniel Redénin valmentama Maharajahin poika kilpaili mailin ryhmässä Solvallassa. Örjan Kihlström ajoi Imperatorin johtavan rinnalle. Avauskierros mentiin 09,9. Imperator mursi johtaneen Nikita R:n vastarinnan, mutta takaa hyökännyt Björn Goopin Chimi kiri ykköseksi ajalla 10,7a/1640. Imperator oli hyvä kakkonen tuloksella10,9a.Keskiviikkoilta oli Untersteinereiden. Peter Untersteiner ajoi Solvallassa kolme 86-voittoa. Bourbon Hill (Face Time Bourbon) voitti ST:n Nuorten sarjan, Format Kronos Solvallaserien720-lähdön ja Mondo Diablo Solvallaserien420-lähdön.Johan Untersteiner sai kääntyä Åbyssä viisi kertaa voittajaesittelyyn. Montana Sky (Fourth Dimension) voitti 2-vuotislähdön. Oman tallin muut voittajat olivat Vinci Winner, Stens Rubin ja Lots Of Sun Sisu. Ilta päättyi Johan Untersteinerin ajaman ja Peter Arnqvistin valmentaman Figlia di Ciclonen voittoon.