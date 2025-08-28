Johan Untersteiner
Johan Untersteinerin talli voitti seitsemän lähtöä.Kuva: Anu Leppänen
Ulkomaat

Florenzo toi suomalaisvoiton – “Seuraava startti Kriteriumin karsinnassa”

Onkel Investin 3-vuotias Florenzo aloitti keskiviikon 86-kierroksen. Johan Untersteinerin talli oli illan voitokkain.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Johan Untersteiner
Florenzo
Solvalla
Imperator
Åby
Peter Untersteiner
Maria Törnqvist

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi