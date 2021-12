Forbidden Trade ehdolla vuoden hevoseksi USA:ssa

Vuoden 2021 parhaat saavat Yhdysvalloissa kuuluisan peitsarin mukaan nimetyt Dan Patch-palkinnot. Kanadan puolella parhaiden palkinnot ovat O’Brien Awardseja huippuvalmentaja Joe O’Brienin mukaan.

Viisivuotias ori Forbidden Trade on tänä vuonna ehdolla USA:n puolella. Kanadalaisen Serge Godinin talli Determinationin omistamalla orilla on suomalaiskontakteja. Sitä valmentaa menestyksekäs Luc Blais, jonka puoliso on Liisa Vatanen.

Forbidden Traden emä, kanadalainen miljonääritamma Pure Ivory (i. Striking Sahbra) poikkesi ja kilpaili Suomessa vuonna 2008 ennen siirtymistään Hunterton Farmsille Kentuckyyn. Pari vuotta myöhemmin Huntertonia omistava Steve Stewart osti tamman.

Hän astutti Pure Ivoryn Martti Ala-Seppälän neuvosta Kadabralla, josta syntyi Hambletonianin 2019 voittanut Forbidden Trade. Silloin se valittiin myös Vuoden Hevoseksi Kanadassa.

Forbidden Traden kausi parani koko ajan edetessään. Se voitti 4 kertaa 14 startissa ja oli kolmen parhaan joukossa 6 kertaa 7 viimeisessä. Ansiot karttuivat lähes 600 000 USD.

Muiden kategorioiden parhaat ravurit olivat:

Vanhemmissa tammoissa Nancy Takterin lokakuussa uransa lopettanut 6-vuotias Manchego (i. Muscle Hill), joka voitti 6 kertaa 9 startissa ja ansaitsi 421 596 USD. Manchego on ensimmäinen ravuri, joka on mennyt alle 1:50-tuloksen (08,4) kolmena eri vuotena.

Kolmivuotiaista tammoista paras oli yli miljoona dollaria juossut Bella Bellini (i. Bar Hopping), joka voitti Hambletonian Oaksin. Se otti 11 ykköstä 19 kilpailussaan.

Samat henkilöt valmentaja Nifty Norman, ohjastaja Dexter Dunn ja omistaja David McDuffee ovat parhaan 2-vuotiaan tamman Venerablen (i. Walner) takana. Mohawk Millionin voittajatar oli toinen yli miljoonan ansioihin yltänyt ravuri vuonna 2021. Sen kasvattajiin kuuluu myös Steve Stewart.

Kolmivuotiaiden oriiden Dan Patchin sai Breeders Crownin ja Kentucky Futurityn voittanut Jujubee (i. Creatine), joka tienasi 948 791 dollaria ja oli kahden parhaan joukossa 17 kertaa 18 startissa. Voittoja tuli 14. Greg Wright jr. valmentaa.

Kaksivuotiaissa oriiden ykkönen oli Peter Haughton Memorialin sankari King Of The North (i. Walner). Ray Schnittkerin valmentama ori voitti 10 kisasta 6. Ansiot olivat 578 915 USD.

Amerikan parhaat julkistettiin jo jouluviikolla Horse Of The Yearia lukuunottamatta. Hevosihmisten palkinnot menivät parhaiden hevosten taustajoukoille.

Richard “Nifty” Norman on vuoden valmentaja, Dexter Dunn vuoden ohjastaja ja David McDuffee vuoden hevosenomistaja. Todd McCarthy oli kuskikomeetta ja Jessica Otten nouseva tähti valmentajissa.

Hanover Shoe Farms nimettiin vuoden kasvattajaksi. Se on hallinnut kasvattajatilastoa vuodesta 1949, jolloin tilastoa alettiin pitää. Tämän vuoden menestyksen takana olivat erityisesti peitsarit 06,4-tuloksen tehneen Allywag Hanoverin johdolla. Hanoverin kasvatit juoksivat ennätykselliset 34,3 miljoonaa dollaria. Edellinen ennätyslukema 33,9 milj. USD oli myös Hanoverin ja vuodelta 2019.

Kanadassa julkistettiin palkintokategorioiden kaksi parasta. Ravureita ja peitsareita palkitaan kumpiakin 6. Yksi niistä saa Vuoden Hevosen kunnianimityksen. Hevosihmisiä palkitaan 5 eri kategoriassa.

