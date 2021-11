Forbidden Trade puristi arvokkaaseen voittoon ennen Chin Chin Hallia ja Back Of The Neckiä. James Lisa

Ulkomaan ravit

Forbidden Trade kruunasi kauden TVG-voittoon Meadowlandsissa

When Dovescry paras TVG-tamma, Joviality S ja Fast As The Wind veivät 2-vuotislähdöt.