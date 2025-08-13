Redénin juhlat: Francesco Zet Gävle Stora Prisin ykkönen, Keep Asking 4-vuotislähdön paras

Daniel Redén ajoi Benganin johtopaikalle Gävle Stora Prisissä. Kun tallin ykköshevonen Francesco Zet tuli rinnalle, keulapaikka vaihtui. Örjan Kihlström sai ajaa ensimmäiset 1500 metriä 15,6-vauhdilla. Loppu tultiin kovempaa. Francesco Zet porhalsi helposti voittoon ajalla 12,6a/2640. Tallikaveri Bengan oli varma kakkonen. Francesco Zet tuli päätöspuolikkaan 08,0-kyytiä.150 000 kruunun ykkösen myötä Father Patrickin 7-vuotiaan pojan voittosumma meni yli 25 miljoonan kruunun.”Tosi kovaa tultiin loppua. Bengankin lähes haparoi. Olen oikein tyytyväinen kumpaankin hevoseen. Francesco on taas päässyt oikealle tielle ja voimme tähdätä eteenpäin. Ei tiedä, vaikka menisimme kohti Ranskaa”, Daniel Redén kertoi.Mikkelin voittaja Keep Asking voitti vakuuttavasti 4-vuotislähdön. Örjan Kihlström ajoi Chapter Sevenin pojan ykkösradalta keulaan. Kierros mentiin 11,2-vauhtia. Daniel Redénin valmentama Keep Asking irtosi maalisuoralla helposti muista ja voitti ajalla 10,5a/1640. Coolman Evo laukkasi.”Keep Asking ei ole vain nopea, se on myös vahva. Sillä on tehokas liike, kuten tänään nähtiin. Se on tosi pieni, pienin hevonen, jota olen treenannut. Kun sitä ajaa lämmityksessä pitkistä kärryistä, niin kärryt ovat isommat kuin hevonen. Mutta juoksija se on, ja saatamme kilpailla loppuvuonna Vincennesissä Criterium Continentalissa”, Redén kertoi.Hanna Rexhammarin Money Matters palasi voittajaksi Klass II vastaan pronssidivisioonalaiset. Jorma Kontio käänsi Money Mattersin toisesta ulkoa kiriin, ja Explosive Mattersin 5-vuotias poika paineli varmasti ykköseksi ajalla 13,2/2160. Money Mattersin voittosumma meni yli miljoonan kruunun.”Saimme hyvän juoksun. Money Matters on hieno hevonen ajaa, ja se on tehnyt tauon jälkeen kolme hyvää juoksua. Hanna on tehnyt hienoa työtä”, Jorma Kontio sanoi.”On tämä uskomattoman mukavaa voittaa tällainen lähtö. Kun Jorma Kontio on kärryillä, ei verenpaine nouse kovin korkeaksi, vaikka meillä on suursuosikki. Amatöörille on iso juttu voittaa STL-lähtö”, Peter Rexhammar totesi.Jorma Kontio ajoi 86-voiton myös avauskohteessa. Conrad Lugauerin valmentama Naledi B oli johtopaikalta ylivoimainen.