Ravit Ruotsi
Francesco Zet voitti Gävle Stora Prisin.Kuva: Anu Leppänen
Ulkomaat

Redénin juhlat: Francesco Zet Gävle Stora Prisin ykkönen, Keep Asking 4-vuotislähdön paras

Francesco Zet ravasi 150 000 kruunun voiton ajalla 12,6a/2640.
Julkaistu
gävle
Francesco Zet
Hanna Rexhammar
Daniel Reden
Money Matters
Jorma kontio
Keep Asking

