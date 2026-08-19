Francesco Zet ravihevonen
Francesco Zet on Daniel Redénin tallin huippuravuri.Kuva: Anu Leppänen
Ulkomaat

Francesco Zet loukkaantui – onko ura ohi?

Daniel Redénin valmentama Francesco Zet kilpaili viime lauantaina Åby Stora Prisissa ja sijoittui viidenneksi, mutta loukkaantui startissa.
Julkaistu
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Francesco Zet
Daniel Redén
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