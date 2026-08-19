Francesco Zet loukkaantui – onko ura ohi?

Francesco Zet laukkasi Åby Stora Prisissa maaliintulon jälkeen ja poistui radalta ontuen. Tallikaveri Epic Kronos voitti. Daniel Redén lähti heti huolehtimaan Francesco Zetin hyvinvoinnista.Sunnuntaina orin jatko kilpahevosena näytti epävarmalta. Redén selvitti tapahtumia ja kertoi suunnitelmista reddis.com -sivulla."Francesco Zet loukkaantui startissa. On vielä epäselvää, millaisesta vammasta aivan tarkasti on kyse. Sen vuoksi emme tiedä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Ainoa varma asia on, että tämä kausi on ainakin ohi. Nyt hevonen saa levätä, tutkimukset jatkuvat, ja se saa kaiken tarvitsemansa ajan ja huolenpidon, mitä se tarvitsee", Redén vakuutti."Näemmekö Franceson vielä kilparadoilla, se on kirjoitettu vain tähtiin. Tämä tieto on raskasta antaa, mutta nyt en halua spekuloida ja tai tehdä mitään päätöksiä tässä vaiheessa."Father Patrickin poika Francesco Zet voitti Kriteriumin vuonna 2021 ja Derbyn vuonna 2022. Sen jälkeen se on hallinnut isoa määrää suurkilpailuja. Tämän vuoden toukokuussa 8-vuotias Francesco Zet voitti Paralympiatravetin finaalin Åbyssä."Francesco on antanut meille paljon enemmän kuin osasimme koskaan odottaa. Unohtumattomia hetkiä, valtavaa ylpeyttä ja muistoja, jotka säilyvät ikuisesti sydämissämme. Francesco ei ole vain fantastinen kilpahevonen, se on ystävä, jota rakastamme, ja tietysti iso osa talliamme. Nyt tuemme Francescoa kaikin tavoin", Redén kertoi.Francesco Zet on neljänneksi eniten palkintorahoja tienannut Ruotsissa syntynyt lämminverinen. Sen voittosumma on 28 866 064 kruunua. Victory Tilly on ykkönen 37 705 278 kruunulla, Commander Crowe kakkonen 34 345 097 kruunulla ja Jiggy Jog kolmas 30 252 926 kruunulla.