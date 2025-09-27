Francesco Zet Ruotsin mestari, Bullet The Bluesky ja Dream Mine UET-karsintojen parhaat

Francesco Zet starttasi lähtöradalta 12. Örjan Kihlström ajoi sen viidenneksi toisen radan jonoon. Castor The Star ja H.C.’s Crazy Horse juoksivat kärjessä. Magnus A Djusen ajama H.C.’s Crazy Horse painui kärkeen loppukaarteeseen mentäessä. Francesco Zet lähti takasuoralla neljännelle radalle ja kiri kovaa. Se ehti ykköseksi ja vei 500 000 kruunua ajalla 11,2a/2640. Jerka Sting löysi sisäkaistalta kiritilaa ja tuli kakkoseksi, eikä hävinnyt paljon voittajalle. Voittotulos sivuaa ME-aikaa. Katja Melkon valmentama It’s Peppertime on juossut myös 11,2a.”Francesco Zet sai tsempata oikein tosissaan, että voitti. Olen tosi iloinen sen esityksestä. Tänään hevonen oli rauhallinen lämmityksessä. Moni hevonen ei voita SM-kultaa radalta 12. Pelkäsin, että Jerka Sting tulee sisärataa pitkin ohi, mutta ei sentään. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun voitimme Ruotsin mestaruuden. Otamme lähdön kerrallaan, enkä ole vielä suunnitellut jatkoa”, Daniel Redén sanoi.Tammojen Ruotsin mestaruus oli 75-pelin avauskohde. Suosikki Olly Håleryd juoksi keulassa reipasta vauhtia, kierros mentiin 10,8. Vuosien 2023 ja 2024 voittaja Great Skills kiersi rinnalle. Great Skills painui kärkeen maalisuoralla, mutta takaa tuli tuulispäänä Carl Johan Jepsonin ajama Kaffeåchampagne, joka tykitti 500 000 kruunun voittoon ajalla 10,8a/2140. Voittaja on Ready Cashin pojan Butlerin 5-vuotias tytär. Beata Persson valmentaa. Great Skills piti kakkoseksi. Timo Nurmoksen Aurelia Express kiri kovaa kolmanneksi.”Kaffeåchampagne on mennyt samoilla varusteille pitkään, nyt niitä vähän muutettiin. Ajoimme avonaisilla päävarusteilla ja ilman putseja. Lähdössä tamma oli laukata, enkä voinut satsata. Loppukaarteessa tunsin, että voimia on jäljellä, ja annoin mennä. 50 jäljellä huomasin, että hitto, mehän ehdimme voittoon”, Jepson iloitsi.Lainy K.W. ja Häggmanin perheen J.H.Ellen kiersivät Tammadivisioonassa takaa vahvasti kärkipariksi. André Eklundhin Lainy K.W. pinkoi voittoon. Björn Goopin J.H.Ellen seurasi kirissä hyvin kakkoseksi.Kaksi UET Grand Prix -karsintaa ajettiin ennen 75-kierrosta. Kriterium-voittaja Bullet The BlueSky oli ensimmäisen suosikki. Daniel Wäjersten ajoi Readly Expressin pojan keulaan. Wäjersten nyppäsi korvat auki maalisuoralla, ja Bullet the BlueSky paineli varmasti ykköseksi 11,2a/2140. Preacherman (Father Patrick) seurasi kakkoseksi ja First Of Mind (Face Time Bourbon) pinnisti johtavan rinnalta kolmanneksi. Tanskan Derbyvoittaja Kreadlys Lew (Readly Express) oli kolmannesta sisältä neljäs ja sai finaalipaikan. ”Oli todella mukavaa, kun Bullet The BlueSky tuntui niin hyvältä tänään”, Wäjersten summasi lähdön jälkeen. Bullet The BlueSky oli suosikki myös Derbyfinaalissa, mutta siinä ori laukkasi.Ruotsin Derbyvoittaja Dream Mine (Maharajah) oli toisen karsinnan suosikki. Tony Adams (Muscle Hill) luovutti keulat Dream Minelle. Mats E Djuse ajoi Dream Minen varmasti voittoon ajalla 10,8a/2140. Far Wise As (Face Time Bourbon) kiersi johtavan rinnalle kierros jäljellä ja oli toinen. La Yuca (Face Time Bourbon) kiri kolmanneksi ja Marshal (Nuncio) neljänneksi. Oraviston Tallin Bootsman juoksi sisäradan jonossa viimeisenä ja nousi kuudenneksi, ennätys kirjoitetaan nyt lukemin 11,5a/2140.”Dream Mine on todellinen allround-hevonen, se on nopea, ja sillä on eteenpäin vievä askel. Minulla on ollut elämässäni aina osatavoitteita, Derby oli yksi, ja nyt voimme asettaa Eurooppaderbyn uudeksi”, valmentaja Jörgen Westholm sanoi. UET-finaali juostaan lauantaina 11. lokakuuta Solvallassa.Emilia Leo voitti Montéohjastajien mestaruuden. Hänen ratsastamansa Django Silver kiri ykköseksi ajalla 13,2a/2140. Ulf Stenströmer on valmentaja.Jessica Schade Landell on Naisohjastajien Ruotsin mestari. Hän ajoi Björn Goopin valmentaman Bollinger N.O:n kirivoittoon. Hanna Lähdekorven Franky Bahia nousi neljänneksi.Emilia Leo voitti toisen kultamitalin Montén Ruotsin mestaruudessa. Hän ohjasti Olle Alsénin valmentaman Joy Alissan johtavan takaa ykköseksi ajalla 12,5a/2140. Iina Ahon Gasparito pinnisti kuudenneksi.Fredrik Plassen sai kultamitalin Nuorten ohjastajien SM-kisassa. Hänen ajamansa Monsieur Chocolat painui kärkeen reilun kierroksen juoksun jälkeen. Fredrik Wallinin valmentama Bird Parkerin poika piti varmasti paikkansa maaliin saakka. Aleksi Flinkin ajama Björn Palema kiri laukan jälkeen kolmanneksi.Amatööriohjastajien SM-kisassa keulapaikka vaihtui alkumatkalla tiuhaan. Niclas Benzon ajoi Fancy Freen johtoon toisella puolikkaalla. Lisa Skoghin omistama ja valmentama ja Reko Sepän hoitama Panne de Moteurin poika porhalsi varmasti ykköseksi. Jonna irrin valmentama ja Malin Viklundin ajama Cuelebre spurttasi vapaata sisärataa pitkin viidenneksi.Valentin Prevost on oppilasohjastajien Ruotsin mestari. Hän kierrätti Robert Berghin valmentaman Kemper Boydin (Googoo Gaagaa) maalisuoralla Eolo Wise L:n taakse ja ajoi lopulta vapaata sisäkaistaa pitkin ykköseksi. Prevost on ranskalainen, joka tuli kahdeksan vuotta siten Ruotsiin.