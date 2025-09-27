Ravit Ruotsi
Francesco Zet on Ruotsin mestari.Kuva: Anu Leppänen
Ulkomaat

Francesco Zet Ruotsin mestari, Bullet The Bluesky ja Dream Mine UET-karsintojen parhaat

Daniel Redénin valmentama Francesco Zet seppelöitiin Ruotsin mestariksi Åbyssä. Kaffeåchampagne voitti tammojen mestaruuskisan.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Åby
Francesco Zet
Örjan Kihlström
Svenskt Mästerskap
Daniel Redén
Dream Mine
Bullet The Bluesky
Kaffeåchampagne

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi