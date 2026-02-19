Francesco Zet suuri ruotsalaistoivo Pariisin maratonilla, Prix de Parisin voittajalle 180 000 euroa

Prix d'Amériquen kärkikolmikko, Hokkaido Jiel, Josh Power ja Epic Kronos, ei kilpaile Prix de Parisissa. Myös Prix de Francen ykkönen Iroise de la Noe vedettiin pois lähtölistoilta.Ruotsalaishevosia on kisassa mukana kolme. Edellinen ruotsalaisvoitto on vuodelta 2011, jolloin Örjan Kihlström ajoi Stefan Hultmanin valmentaman Maharajahin Prix de Parisin voittoon ajalla 15,7/4125.Daniel Redénin Francesco Zet, Fredrik Wallinin Immortal Doc ja Jörgen Westholmin Working Class Hero ovat ruotsalaishevoset. Niillä on hyvät mahdollisuudet pärjätä. Frank Gio oli Ameriquessa neljäs, Just Love You viides ja Hooker Berry yhdeksäs. Ne ovat kovia vastustajia.Antti Ojanperän tallista on sunnuntaille ilmoitettu kaksi hevosta Prix de Monflanquin -lähtöön. Combat Fighter ja Dozen Of Oysters ovat pääsemässä mukaan. Lähtölista valmistuu myöhemmin.Prix de Paris4150m – 1. palk. 180 000 euroa1 Idylle Express/Anthony Barrier (Pascal Lelievre)2 He and Me/Eric Raffin (Julien Dubois)3 Working Class Hero/Mathieu Mottier (Jörgen Westholm)4 Harmony du Rabutin/David Bekaert (Guillaume Richard Huguet)5 King Opera/William Bigeon6 Happy Danica/Alexis Garandeau7 Jazzman Debailleul/Erno Szirmay8 J’aime le Foot/Antoine Lherete9 Immortal Doc/Björn Goop (Fredrik Wallin)10 Ibiki de Houelle/Alexis Collette (Kevin Leblanc)11 Frank Gio/Matthieu Abrivard (Sébastien Guarato)12 Just Love You/Alexandre Abrivard (Laurent-Claude Abrivard)13 Hooker Berry/Damien Bonne (Antoine Lherete)14 Francesco Zet/Benjamin Rochard (Daniel Redén)