Francesco Zet ja Daniel Redén.Kuva: Anu Leppänen
Francesco Zet suuri ruotsalaistoivo Pariisin maratonilla, Prix de Parisin voittajalle 180 000 euroa

Prix de Paris juostaan sunnuntaina Vincennesissä. Se on Talvimeetingin viimeinen Amerique-sarjan lähtö. Kilpailumatka on 4150 metriä.
