Francesco Zet ruotsalainen ravuri
Francesco Zet ja Daniel Redén.Kuva: Anu Leppänen
Ulkomaat

Francesco Zet tähtenä Årjängin lauantailähdössä, Redénin tallista kolme hevosta, Finlandia-kolmonen vastassa

Årjängs Stora Sprinterlopp on lauantain Toto85-kierroksen huippulähtö. Voittaja palkitaan 500 000 kruunulla.
Julkaistu
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Daniel Reden
Daniel Wäjersten
Francesco Zet
Årjängs Stora Sprinterlopp
Gio Cash
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