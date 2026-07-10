Francesco Zet tähtenä Årjängin lauantailähdössä, Redénin tallista kolme hevosta, Finlandia-kolmonen vastassa

Daniel Redénin Francesco Zet kilpailee Årjängissa. Redén itse ajaa, ja valjakko starttaa kakkosradalta. Redén oli ilmoittanut Stefan "Tarzan" Melanderin kuskiksi, mutta Tarzan ei enää täyttänyt vaatimuksia päästä ajamaan T85-lähtöön. Örjan Kihlström ajaa La Yucaa, ja Magnus A Djuse nähdään tallin kolmannen hevosen Xanthis Harveyn kärryillä. Barack Face, Finlandia-kolmonen ja viime vuoden voittaja Gio Cash sekä Devilish Hill ovat kovia haastajia Redénin tallin hevosille. Barack Facen kuski vaihtui, Per Lennartsson ajaa."Francesco Zetillä oli jotain tulehdusta kropassaan viimeksi Bodenissa, eikä ollut lainkaan oma itsensä, ja se yski vielä treenissä sen jälkeen. Se kuitenkin piti kakkoseksi johtavan rinnalta, sen suoritustaso on todella kova. Nyt Francesco tuntuu jälleen hyvältä, vaikkei ole ehkä ihan huippukunnossa. Lyhyt matka ei ole sen paras juttu, mutta lähtörata on hyvä. Toki täytyy muistaa, ettei Francesco tee koskaan huonoa juoksua. Olisin halunnut, että Tarzan ajaa, koska hän on merkinnyt uralleni niin paljon. Kun hän ei nyt saa ajaa, niin kokeilen itse ajaa Francescolla kilpaa", Redén sanoi Stall Zetin sivuilla.Daniel Wäjerstenin Gio Cash voitti Årjängs Stora Sprinterloppin viime vuonna rataennätyksellä 08,5a/1640. Redénin Don Fanucci Zet hävisi kymmenyksen."Uskon, että Gio Cash tulee tekemään huippusuorituksen. Hyvältä lähtöradalta ajetaan heti eteenpäin. Hevonen tuntuu treeneissä jättihyvältä, toivottavasti johdamme koko matkan. Elitloppet-karsinnassa tuli laukka, ja viimeksi Bodenissa meillä oli toivoton lähtöpaikka", Oskar Florhed Wäjerstenin tallilta kertoi Kanal75:lla.Timo Kukkosen omistama Secret Brigadoon kilpailee Klass II:ssa, joka ajetaan 2640 metrin matkalla, valmentaja Björn Goop ajaa. Onkel Investin kasvattama Pac Man on yksi vastustajista.Onkel Investin Cameron Hills sai kasiradan Pronssidivisioonassa, joka on spårtrappa-lähtö, Per Linderoth ohjastaa. Tapani Raunion ja Juha Saarijärven kasvattama Broker Artist saapuu Norjasta. Veikko Haapakankaan valmentama Deadly Map ja Timo Nurmoksen Keep Gamble kuuluvat suosikkeihin.