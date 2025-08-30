Francesco Zet valloitti jälleen Bergsåkerin miljoonalähdön – ”Se on tuntunut Elitloppetin jälkeen joka startissa paremmalta ja paremmalta”

Jerka Sting piti sisäradalta johtopaikan Sundsvall Open Trotin lähtökiihdytyksessä. Finlandia-Ajon voittaja Mellby Jinx tuli vauhdilla rinnalle ja nappasi seuraavaksi keulat ja veti 500 metriä 09,8-vauhtia. Francesco Zet kiersi toisen jonon vetäjäksi, ja Borups Victory tuli sen taakse.Örjan Kihlström katseli loppukaarteessa taakse ja sivuille. Se oli selvä merkki, että Francesco Zetillä oli paljon voimia jäljellä. Father Patrickin 7-vuotias poika vyöryi maalisuoralla varmasti miljoonan kruunun voittoon ajalla 11,5a/2140. Wäjerstenin tallin Mellby Jinx piti Björn Goopin ajamana kakkoseksi. Castor The Star kiri kolmanneksi. Borups Victory seurasi neljänneksi. Jerka Sting meni avauskierroksella peitsille ja hylättiin.”Ajoin reippaasti johtavan rinnalla, kun en tiennyt, paljonko takana seuranneella Borups Victoryllä on voimia. Moni hevonen ei voita tällaisen juoksun jälkeen, kun jouduimme alussa ajamaan kolmatta rataa. Mutta Francesco Zet oli todella hyvä. Se on tuntunut Elitloppetin jälkeen joka startissa paremmalta ja paremmalta. Juoksusta tuli täysin erilainen, mitä vuosi siten. Silloin Borups Victory johti”, Örjan Kihlström sanoi. Kihlström joutui jättämään perjantain kisat Bergsåkerissa väliin kipeytyneen olkapään vuoksi. Hän sai kuntoutettua itsensä ajokuntoon lauantaiksi.”Mellby Jinx oli uskomattoman nopea alussa. Oma ajoni Benganilla meni hankalaksi, mutta näin, että Örjan voitti. Tämä on iso voitto meille, kun Francesco on oma kasvatti. Francescon lämmitys ei ollut ihan parasta, ja ajoimme startin takakengillä”, Daniel Redén kertoi.Viime vuonna Francesco Zetin voittoaika oli ME-tulos 09,4a/2140, Mellby Jinx oli kakkonen ja Borups Victory kolmas.Kylmäveristen Ruotsin mestaruus oli iltapäivän toinen suurkilpailu. Kotiradan Ulvsåsen painui kakkosradalta keulaan ohi Järvsöodinin. Ulf Ohlsson sai keulassa rauhoittaa vauhtia. Anders Wallinin valmentama Ulvsåsen irtosi vakuuttavaan voittoon. Åsajervenin 9-vuotias poika vei 300 000 kruunun ykkösen ajalla 24,3a/2640. Järvösodin ei pystynyt ohitukseen ja oli kakkonen. Nelinkertainen mestari Månlykke A.M. ei ollut terävimmillään tauolta ja oli viides maalissa. Ulvsåsen on kilpaillut 37 kertaa ja voittanut 21 lähtöä.”Voittaa SM-kultaa näin hienolla hevosella tuntuu fantastiselta. Ulvsåsen on oikein lahjakas ja kehityskykyinen hevonen, ja se on tullut aina takaisin loukkaantumisten jälkeen. En uskonut, että saisimme ajaa matkalla näin rauhallista vauhtia. Hevonen tuntui oikein hyvältä, ja seurasin vain takana ollutta Järvsöodinia, ettei se pääse kirimään”, Ulf Ohlsson sanoi.Pohjoismaisen 75-pelin vaihto oli 124 miljoonaa kruunua (10,7 miljoonaa euroa). Kierros lähti käyntiin yllätyksellä. Jennifer Perssonin valmentama Max Montana kiri kolmannesta sisältä ykköseksi Ulf Ohlssonin ajamana.”Tiloja tuli 500 jäljellä. Voitosta ei siinä vaiheessa vielä uskaltanut unelmoida, mutta maalisuoralla käännyttäessä alkoi tuntua paremmalta”, Ohlsson sanoi.Pronssidivisioonassa mentiin kovaa ja nähtiin hieno loppusuoran kamppailu. Daniel Wäjersten ajoi Loxahatcheen keulaan ensimmäisellä takasuoralla. 4-vuotias Greenshoen poika veti kierroksen 11,2-vauhtia, rinnalla oli toinen suosikeista Daniel Redénin Eagle Rock. Kärkipari kävi kovan kamppailun voitosta. Loxachatcee piti ykköseksi ja juoksi hienon voittotuloksen 10,9a/2140. Eagle Rock oli hyvä kakkonen.”Tässä on hevonen tulevaisuuden lähtöihin. Meillä oli tänään parempi lähtöpaikka, ja pystyimme pitämään Örjanin (Eagle Rock) ulkopuolella. Molemmat hevoset taistelivat hyvin. Loxachathee tuli viimeiset 700 metriä niin kovaa kuin pystyi, hieno suoritus”, Wäjersten sanoi.Klass I -lähdössä mentiin myös reipasta vauhtia. Magnus A Djusen ajama Fantom Jet onnistui sisäradalta puolustamaan johtopaikan. Alessandro Gocciadoron valmentama Wishing Stonen 4-vuotias poika pinkoi voittoon ajalla 10,4a/1640. Petri Puron kasvattama Crowe Motion oli Daniel Wäjerstenin ajamana toinen johtavan rinnalta.Montélähtö ajettiin ennen 75-kohteita. Sofia Adolfssonin ohjastama Dee Godfather viiletti keulasta helppoon voittoon. Stall Nikkasen Månskenstösen nousi Jonathan Carren ratsastama takamatkalta kolmanneksi.