Francesco Zetille kultafinaali, High On Pepper palasi voittajaksi, Forssit myös voittajina

Kultadivisioona sujui Francesco Zetin komennossa. Örjan Kihlström ajoi Father Patrickin 7-vuotiaan pojan keulaan avauspuolikkaalla. Daniel Redénin valmentama Francesco Zet hallitsi lähtöä ja voitti 300 000 kruunua ajalla 12,7a/2140. Karate River kiri kakkoseksi, Clarissa oli johtavan rinnalta kolmas."Muutimme Francesco Zetin talliin, jossa sillä on kavereina vain ruunia ja tammoja. Se rauhoitti sitä, ja tänään se juoksi rentoutuneesti. Mietitään vielä, mitä teemme Prix d'Amériquen kanssa. Emme halua vain rynnätä sinne, jatkamme suunnittelua. ", Daniel Redén kertoi ATG Livellä."Francesco Zet oli tänään oikein hyvä ja harmoninen. Sille oli tehty myös pieniä balanssimuutoksia. Daniel saa nyt miettiä, mitä teemme Prix d'Amériquen kanssa", Kihlström sanoi.Toto85-kierros alkoi pronssifinaalilla. Mika Forss ajoi tarkasti ja löysi Godfatherilla paikan toisesta ulkoa. Forss käänsi kiriin viimeisellä takasuoralla, ja Markus Forssin ja Linda Tovekin valmentama Bold Eaglen poika eteni helposti 270 000 kruunun voittoon ajalla 13,0a/2140. Marko Kreivin kasvattama ja osaomistama Pure Atlas kiri kakkoseksi. Suosikki Steady Express ei ravannut kunnolla ja laukkasi loppukaarteessa."Minulle jäi tunne, kun voitimme Malmössä, että Godfatherilla on oltava tosi hyvä sauma voittaa Solvallassa finaali. Sain odotella rauhassa, ennen kuin tarvitsi lähteä kiriin. Hevonen tuntui tosi hienolta, vedin laput loppusuoran alussa, ja voitto tuli helposti. Tässä voitossa merkitsee paljon myös se, että poikani Markus on mukana valmennustiimissä. Hän on nyt löytänyt hienon työpaikan, aiemmin hän työskenteli ja sai oppia Jerry Riordanilla ja Amerikassa Åke Svansteditilla", Mika Forss kertoi."Tosi hyvältä tuntuu. Godfather on hieno hevonen ja tuntuu koko ajan paremmalta ja paremmalta. Meillä oli pieni fiilis, että voisimme voittaa tämän lähdön", Markus Forss iloitsi.Diamantstoet-finaalissa Timo Nurmoksen tallin tammat ottivat kaksoisvoiton. Per Lennartsson ajoi Jennifer Sisun kasiradalta johtoon ensimmäisellä takasuoralla. Magnus A Djuse loihti Adriatican radalta 12 toiseen pariin ulos. Adriatica kiri 300 000 kruunun voittoon ajalla 12,4a/2140. Tallikaveri Jennifer Sisu pinnisti kakkoseksi.Stall Lugauerin kasvattama ja Conrad Lugauerin valmentama Chribo Hill oli yksi perjantain sävähdyttäjistä. Lugauer täräytti 3-vuotiaan Readly Expressin pojan keulaan kierroksen juoksun jälkeen. Chribo Hill viiletti ylivoimaiseen voittoon ajalla 13,3a/2140. Ykkönen oli viides peräkkäinen."Chribo Hillillä on uskomattoman iso potentiaali. Se on tosi nopea, mutta myös vahva. Tuntuu, että se on jo nyt ihan täydellinen ravuri", Lugauer kehui. Chribo Hillin omistaa kimppayhtiö Easy KB.Johan Untersteinerin talliin meni kaksi T85-voittoa. Peter Untersteiner ajoi Alvena Royn johtopaikalta ykköseksi Klass I -finaalissa Peter Untersteiner karautti Boscha Diablon johtavan rinnalle hopeafinaalissa. Tradersin poika irtosi lopussa vakuuttavasti ykköseksi.Katja Melkon ja Janne Sorosen tähtiravurin High On Pepperin menoa saatiin ihailla ennen 85-kierrosta ajetussa Hästägarekannanissa, jonka ykkönen oli 200 000 kruunua. Jorma Kontion ajama 7-vuotias Ready Cashin poika starttasi 60 metrin takamatkalta.Rock Solid piti johtopaikkaa. High On Pepper kiersi rinnalle puolimatkassa. Kontio ajoi keulaan päätöspuolikkaan alkaessa, ja Melissa Melkon hoitama High On Pepper paineli ylivoimaiseen voittoon ajalla 13,5/3200. Matti Nisosen valmentama Sir Heartbreaker sijoittui kahdeksanneksi."Nyt High On Pepper näytti, että se on tullut takaisin, siinä oli sitä menoa, johon on totuttu. Se paransi paljon viime startista, johon hevonen tuli pitkältä tauolta. Jo lämmityksessä High On Pepper tuntui oikein hyvältä", Kontio kehui.Solvallan hienotasoinen ravipäivä alkoi huutokaupassa myytyjen 2-vuotislähdöllä, jonka voittaja sai 300 000 kruunua. Claes Sjöströmin Royaute Boko (Brillantissime) kiri toisesta ulkoa ykköseksi ohi keulassa ravanneen suosikin Victorious Tilen (Chapter Seven). Voittotulos oli 14,7a/2140."Tallin henkilökunta on tehnyt hienoa työtä, itse olen ollut lomalla. Royaute Boko on oikein kyvykäs nuori tamma. odotan tulevaisuutta mielenkiinnolla", Sjöström sanoi.