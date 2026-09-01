Francesco Zet ruotsalainen ravuri
Francesco Zet ja Daniel Redén.Kuva: Anu Leppänen
Ulkomaat

Francesco Zetin kilpailu-ura ohi

Daniel Redén kertoi päätöksestä reddis.se-sivulla tiistaina.
Julkaistu
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Francesco Zet
Daniel Redén
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