Francesco Zetin kilpailu-ura ohi

Åby Stora Pris jäi Francesco Zetin (Father Patrick) viimeiseksi kilpailuksi. Se ajettiin 15. elokuuta. Francesco Zet tuli viidentenä maaliin, mutta laukkasi heti maaliintulon jälkeen."Championimme Francesco Zet loukkaantui viimeisessä startissaan, ja sen kilpailu-ura on ohi. Tämä on raskas päätös kaikille meille, jotka olemme saaneet elää hevosen lähellä ja työskennelle sen kanssa", Daniel Redén kirjoittaa.Francesco Zet oli jo nuorena ilmiömäinen. Se voitti 3-vuotiaana Kriteriumin ja Breeders' Crownin. 4-vuotiaana se valloitti Derbyn, Sprintermästarenin, Kungapokalenin ja Breeders' Crownin.Vanhempana Francesco Zet voitti monia Groupe I -lähtöjä, Margareta Wallenius Klebergs-Pokal, Paralympiatravet, Norrbottens Stora Pris ja kahdesti Sundsvall Open Trotin, jossa Francesco Zet juoksi 2024 ME-ajan 09,4a/2140. Paralympiatravetin ori voitti tämän vuoden keväällä ajalla 09,5a/2140. Viime vuonna Francesco voitti Ruotsin mestaruuden.Francesco Zet kilpaili kaikkiaan 50 kertaa ja voitti 33 lähtöä. Sen voittosumma nousi 28,8 miljoonaan kruunuun, jolla se on kaikkien aikojen neljänneksi eniten tienannut ruotsalaisravuri. Vielä tänä vuonna ori juoksi 2,8 miljoonaa kruunua. Francesco Zet voitti kaikkiaan 13 lähtöä, joissa ykköspalkinto oli vähintään miljoona kruunua."Numerot eivät voi kertoa sitä, kuinka tärkeä Francesco Zet oli meille. Ne eivät kerro hevosen persoonallisuudesta tai läsnäolosta, tai ylpeydestä hänen katseessaan tai tunteesta, kun kävelee päivittäin talliin ja kohtaa hevosen, jonka tiesimme kirjoittavan historiaa.""Kiitos jokaisesta voitosta, jokaisesta jännityksen hetkestä ja jokaisesta muistosta. Kiitos, että annoit meille enemmän kuin koskaan uskalsimme unelmoida. Sinä olet ja tulet aina olemaan Stall Zetin suurin."Francesco Zet aloitti kilpailemisen ohella myös siitosorin tehtävät, ja se ura jatkuu. Sillä on 33 kaksivuotiasta varsaa. Lara Brofont on ensimmäinen ja ainoa startannut, se voitti heti avausstarttinsa ajalla 16,6/1640. ST:n sivujen mukaan Francesco Zetillä on 17 viime vuonna syntynyttä varsaa. Heppa-järjestelmässä Francesco Zetillä on yksi Suomen rekisterissä oleva varsa, tänä vuonna syntynyt Xenon Ale.