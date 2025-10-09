Gävlessä juostiin ME-tulos torstai-iltana

Magnus A Djusen ajama Celiaz laukkasi lähtökiihdytyksessä lyhyesti ja jäi kolmanneksi sisäradalle. Ulf Ohlssonin ajama Mizai singahti kärkeen ja veti kierroksen 10,7-kyytiä. Alessandro Gocciadoron valmentama Celiaz lähti etenemään toista rataa pitkin päätöspuolikkaan alkaessa. 7-vuotias Varennen tytär saavutti Mizain vähän ennen maalia ja pinnisti ykköseksi. Aika 10,2/1640 alittaa Golden Tricksin nimissä olleen entisen ME-ajan viidellä kymmenyksellä.”Celiaz oli jättihyvä. Se otti lyhyen laukan alussa, toki laukka oli vain muutamia askelia, mutta menetimme siinä asemamme. Celiaz on vahva ja ratkaisi voiton voimillaan. Ei ole helppoa voittaa Mizaita, jos on vielä laukannut”, Magnus A Djuse kertoi.Mizai sai saman 10,2-tuloksen kuin voittaja. Daniel Redénin ajama Mister Hercules jäi lähtölaukassa kauas kärkihevosista. Se teki kovan juoksun ja nousi kolmanneksi ajalla 10,6.”Mister Hercules oli tosi hyvä. Oman kelloni mukaan se tuli viimeiset 1500 metriä 08,5-vauhtia”, Redén sanoi. Mister Hercules voitti Seinäjoki Racen 2023.Magnus A Djuse oli illan menestyjä, hän ajoi yhteensä kolme V64-voittoa. Jan-Olov Perssonin kylmäverinen Blomsterprinsen toi toisen voiton 5-6-vuotiaiden lähdössä, vaikka laukkasi loppusuoralla. 4-vuotias kylmäverinen Holms Oden (Bork Odin) oli Djusen kolmas voittaja. Se nappasi 100 000 kruunua Norrlands Elitserie -sarjassa.