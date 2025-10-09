ME Gävle
Magnus A Djuse ajoi ME-tuloksen.Kuva: Anu Leppänen
Ulkomaat

Gävlessä juostiin ME-tulos torstai-iltana

Gävle tiedetään nopeaksi radaksi. Siitä saatiin jälleen osoitus, kun Alessandro Gocciadoron Celiaz ravasi tammojen lyhyen matkan volttilähdön ME-ajan 10,2/1640.
Julkaistu
gävle
Celiaz
Magnus A Djuse
Alessandro Gocciadoro

