Gio Cash oli nopein alussa ja lopussa, Årjängin voitto toi kutsun Hugo Åbergs Memorialiin

Daniel Redénin ajama Francesco Zet lähti kakkosradalta hyvin, mutta vielä kovempaa aloitti Daniel Wäjerstenin Gio Cash, joka pyyhälsi keulaan ja veti avauspuolikkaan 07,1-kyytiä. Francesco Zet ravasi johtohevosen takana, ja Redénin toinen hevonen Xanthis Harvey eteni toisen radan vetäjäksi. Gio Cash paineli ykköseksi ajalla 09,4a/1609. Victor Gion poika voitti Årjängin kisan vuosi sitten ajalla 08,5a.Magnus A Djusen ajama Xanthis Harvey pinnisti kakkoseksi. Francesco Zet ei saanut kiritilaa ja oli kolmas maalissa. Redénin kolmas hevonen La Yuca nousi jaetulle nelossijalle yhdessä Barack Facen kanssa."Tämä ei ole rahallisesti suurin voitto, mutta tämä on lähtö, jonka voittaminen on todella mukavaa, täällä on hyvä tunnelma. Gio Cash on todella nopea, toki hyviä lähtijöitä oli sisäpuolella, mutta Gio Cash oli nopein. Lopussa ajoin vain pahimpia kilpailijoita vastaan, erityisesti katselin La Yucaa. Kun vedin korvapallot loppusuoralla, nin Gio Cash tuli hieman ulospäin. Nyt saimme kutsun Hugo Åbergsiin, ja sinne varmaan mennään, mutta puhutaan ensin omistajien kanssa", Wäjersten sanoi voittajahaastattelussa."Tämä juoksu teki hyvää Francesco Zetille. Se oli varmasti yksi helpoimpia, mitä se on urallaan saanut", Redén totesi.Daniel Redénin tallin voitolla aloitettiin T85-kierros. Rikard N Skoglundin ajama Hankypanky Leonie lähti juoksuradalta hyvin matkaan, ja Readly Expressin tytär painui keulaan ensimmäisellä takasuoralla. Hankypanky Leonie jätti muut maalisuoralla ja voitti ylivoimaisesti ajalla 13,5/2140."Hankypanky Leonie on oikein hyvä hevonen. Sillä olisi voinut ehkä ajaa myös Stochampionatet-karsinnoissa, mutta valitsin tämän Årjängin startin. Saattaa olla, että syksyllä yritämme ajaa joissakin ikäluokkalähdöissä", valmentaja Redén sanoi ATG Liven haastattelussa.Redénin talliin meni voitto myös Klass I:ssä. Örjan Kihlström ajoi Brother Dayn johtohevosen rinnalle. Maharajahin ja Jolene Dayn 4-vuotias poika lähti lopussa omille teilleen ja voitti ylivoimaisesti ajalla 12,0a/2140. A Fair Day ja Maroon Day ovat voittajan veljiäThomas Uhrbergin valmentama ja ajama Frank Silvio hallitsi Klass II -sarjaa. Southwind Frankin poika paineli keulasta ykköseksi ajalla 13,3a/2640. Onkel Investin kasvattama Pac Man kiri toisesta ulkoa kakkoseksi. Björn Goopin Secret Brigadoon oli suosikki, mutta menossa ei ollut totuttua puhtia."Voitto ei tullut helposti, ja Frank Silvio sai lopussa kyllä ihan tsempata, jotta ykkönen tuli, tämä ei ollut mikään puistokävely. Hevonen on mennyt joka kuukausi askeleita eteenpäin, 13,3-tulos on todella kova", Uhrberg sanoi voittajahaastattelussa.Tammojen DubbelCupenin finaalin paras palkittiin 200 000 kruunulla. Jan-Olov Åberg tarjosi Jonases Ninjalle tarkan juoksun, ja Åsajervenin 7-vuotias tytär kiri napakasti yllätysvoittoon ajalla 24.0/2160. Jan-Olov Perssonilla oli kolme hevosta finaalissa, mutta Princess Stöen, Eld Prinsessa ja Sjö Kosa laukkasivat."Luotin tuuriin ja ajoin selissä mahdollisimman kauan. Saimme kiritilaa, kun muutamat hevoset laukkasivat ulkopuolelta. Tamma on parhaimmillaan lyhyellä kirillä. Vähän aikaisin jouduin tänään kääntämään kiriin, mutta hyvin tamma kesti. Tämä on yksi hienoimmista voitoistani, kun edellisistä on jo pitkä aika", Jan-Olov Åberg sanoi voittajahaastattelussa.Pronssidivisioona 2640 metrin matkalla oli T85-kierroksen päätöskohde. Åsbjörn Tengsareidin ajama Southbeach Volo lähti kiriin porukan perältä ja eteni yllätysvoittoon kovalla ajalla 12,0a/2640. Onkel Investin Cameron Hills sai sisäradalta kiritilaa ja nousi terävällä spurtilla kakkoseksi."Southbeach Volon loppukiri oli vaikuttava. Matka sopi sille. Viimeisessä kaarteessa aloin uskoa, että voimme vaikka voittaa", Tengsareid sanoi. Southbeach Volo voitti Norjan Derbyn viime vuonna.