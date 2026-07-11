Gio Cash ja Daniel Wäjersten
Gio Cash ja Daniel Wäjersten Vermossa.Kuva: Jarno Unkuri
Ulkomaat

Gio Cash oli nopein alussa ja lopussa, Årjängin voitto toi kutsun Hugo Åbergs Memorialiin

Daniel Wäjerstenin Finlandia-kolmonen Gio Cash voitti 500 000 kruunun ykkösen Årjängs Stora Sprinterloppissa.
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Daniel Wäjersten
Årjängs Stora Sprinterlopp
Gio Cash
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