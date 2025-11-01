Global Etalon voitti American Trotin kovalla tuloksella

Lähdössä oli vauhtia, Amerikan malliin. Xanthis Harvey piti sisäradalta johtopaikan. Carl Johan Jepson tuli Global Etalonilla päättäväisesti rinnalle ja prässäsi johtoon, kierros mentiin 09,5. Fredrik Wallinin valmentama Brillantissimen 5-vuotias poika paineli kärjessä maaliin saakka ja voitti 150 000 kruunua ajalla 10,6a/1640. Timo Nurmoksen hieno tamma Adriatica kiri vahvasti, mutta hävisi niukasti voittajalle."Nopeita hevosia oli sisäpuolella ja ulkopuolella. Yritin avata kovaa, mutta jäimme johtavan rinnalle, Global Etalon jäi painamaan päälle. Yritin sitten keulaan, ja se onnistui. Avauskierros oli kova, mutta kova on Global Etalonkin", Jepson kehui voittajahaastattelussa."Ajamme varmaan vielä yhden startin, ja sen jälkeen on vuorossa talvitreeni. Ranskaan emme lähde. Hevonen ei viihtynyt, kun kilpailimme siellä. Tähtäämme kevään kilpailuihin", Wallin sanoi ATG Livessä.M.T.Tomorrows Hope toi Robert Berghin talliin voiton ensimmäisellä Toto85-kierroksella Jägersrossa. Berghin ajama ja valmentama Fangio oli Rommen T85-kierroksen avauskohteen sankari. Love Youn poika kiri viidennestä ulkoa voittoon ajalla 14,8/2660. Daniel Redénin ajama Special Ale pinkaisi keulaan, mutta laukkasi ensimmäisessä kaarteessa. Katja Melkon valmentama Lumbermans Malte sijoittui kuudenneksi.Rommen kilpailupäivä alkoi 5-vuotiaiden Rommechansen-lähdöllä. Claes Sjöström otti kotiradan Ajlexes Oyecomo Va:lla voltin ykkösradalta johtopaikan. Anders Jonssonin valmentama Maharajahin poika piti paikkansa maaliin saakka ja voitti 125 000 kruunua ajalla 14,3/2140. New Lane nousi 20 metrin pakilta kakkoseksi ja suosikki Crown 40 metrin takamatkalta kolmanneksi."Lisäsin vauhtia jo 600 metriä ennen maalia, etteivät takamatkan hevoset saisivat myös työskennellä kovasti. Ne tulivat lähelle, mutta eivät ohi", Claes Sjöström sanoi voittajahaastattelussa.