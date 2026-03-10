Go On Boy ja Iguski Sautonne UET Elite Circuitin kärjessä, Lightning Stride myös pisteillä

Grand Criterium de Vitessen voittaja Iguski Sautonne ja kolmonen Go On Boy nousivat sarjan kärkeen 21 pisteellä. Kärkihevoset kilpailivat myös Prix de Francessa, Go On Boy oli kakkonen ja Iguski Sautonne viides.Tarrimaiden omistama ja Pauli Pitkäsen kasvattama Lightning Stride sijoittui Cagnes-Sur-Merissä kahdeksanneksi ja sai UET Elite Circuit -sarjassa pisteen.UET Elite Circuit -sarja siirtyy seuraavaksi Italiaan, kun vuorossa ovat Torinon Costa Azzurra huhtikuun alussa ja Napolin Lotteria toukokuun alussa.Sen jälkeen tullaan Pohjoismaihin. Äbyn Paralympiatravet ajetaan 9. toukokuuta, Elitloppet toukokuun viimeisenä sunnuntaina ja Oslo Grand Prix 14. kesäkuuta. Suomen ainoa UET Elite Circuitin osakilpailu Kymi Grand Prix on vuorossa 22. elokuuta.UET Elite Circuit 2026Pistetilanne Grand Critérium de Vitessen jälkeen1 GO ON BOY Ranska 212 IGUSKI SAUTONNE Ranska 213 INMAROSA Ranska 204 HOKKAIDO JIEL Ranska 195 IROISE DE LA NOE Ranska 176 EPIC KRONOS Ruotsi 157 JABALPUR Ranska 158 JOSH POWER Ranska 129 FRANK GIO Italia 1110 FRANCESCO ZET Ruotsi 1011 HARLEY GEMA Ranska 1012 INEXESS BLEU Ranska 10-----24 LIGHTNING STRIDE Suomi 1UET Elite Circuit 2026, UET:n sivuilla.Montétähti Iguski Sautonne voitti Vitessen, Suomessa syntynyt tamma Lightning Stride ravasi huipputuloksen