Go On Boy Elitloppet
Go On Boy voitti sunnuntaina Elitloppetin toisen karsinnan.Kuva: Maisa Hyttinen
Ulkomaat

Go On Boy nousi UET Elite Circuitin kärkeen, Oslo Grand Prix seuraava osakilpailu

Elitloppet oli UET Elite Circuit -sarjan kahdeksas osakilpailu. Finaalin kolmonen Go On Boy nousi kilpailusarjan kärkeen.
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Go On Boy
UET Elite Circuit
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