Go On Boy nousi UET Elite Circuitin kärkeen, Oslo Grand Prix seuraava osakilpailu

Paralympiatravetin voittaja Daniel Redénin Francesco Zet oli kärjessä ennen Elitloppetia. Romain Derieuxin Go On Boy sai kolmossijasta 9 pistettä, ja nousi 30 pisteellä sarjan kärkeen. Francesco Zet ja Free Time Jepson ovat seuraavina 26 pisteellä.Redénin valmennettavia on kolme 12 parhaan joukossa. Francesco Zetin lisäksi Epic Kronos on 11. ja Elitloppet-voittaja Allegiant 12.UET Elite Circuit jatkuu sunnuntaina 14. kesäkuuta Bjerkessä ajettavalla Oslo Grand Prixillä. Sen jälkeen ajetaan Ranskassa Prix René Balliere, Vincennes 21.6.Seuraavat osakilpailut ovat jälleen Pohjoismaissa. Ulf Thoresen Grand International ajetaan Jarlsbergissa ja Hugo Åbergs Memorial Järgesrossa heinäkuussa. Jägersron urheilujohtaja Mats Ahlkvist sanoi tiistain ATG Liven lähetyksessä esittäneensä kutsun Allegiantille heti Elitloppetin voiton jälkeen. St Michelin voittaja saa kutsun Hugo Åbergs Memorialiin, samoin Ärjängin ja Halmstadin suurlähtöjen voittajat.Åby Stora Pris juostaan 15.8., ja viikko siitä on vuorossa Suomen ainoa Elite Circuit -osakilpailu Kymi Grand Prix 22.8. Sarjan 12 parasta nähdään UET Elite Circuit Finaalissa, joka juostaan 11. lokakuuta Torinossa.UET Elite Circuitpistetilanne 8 osakilpailun jälkeen1 Go On Boy/Ranska 30 pistettä2 Francesco Zet/Ruotsi 263 Free Time Jepson/Itali 264 Inmarosa/Ranska 245 Frank Gio/Italia 226 Always Ek/Italia 217 Jabalpur/Ranska 218 Iguski Sautonne/Ranska 219 Hokkaido Jiel/Ranska 1910 Iroise de la Noe/Ranska 1711 Epic Kronos/Ruotsi 1512 Allegiant/Ruotsi/USA 1552 Lightning Stride/Suomi 1UET Elite Circuit, osakilpailut ja pistetilanne