Ravit Elitloppet
Elitloppet-voittaja Go On Boy.Kuva: Anu Leppänen
Ulkomaat

Go On Boy nousi UET-sarjan ykköseksi ohi Redénin kaksikon

UET Elite Circuitin 16 karsintakilpailua on ajettu. Go On Boy voitti lauantaina viimeisen osakilpailun Prix de Wallonien Monsissa ja nousi pistetilaston ykköseksi.
Julkaistu
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Torino
Go On Boy
Daniel Redén
UET Elite Circuit
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