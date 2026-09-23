Go On Boy nousi UET-sarjan ykköseksi ohi Redénin kaksikon

UET Elite Circuitin finaalissa juoksee 12 hevosta pistetilaston mukaan Torinon Ippodromo Stupingin radalla lokakuussa. Vincennes ja Solvalla ovat viime vuosina vuorotelleet finaaliratoina, mutta nyt mennään Italiaan.Go On Boy oli ennen Monsia pisteissä kuudentena. Voitto nosti sen kärkitilalle. Go On Boy on vuosia kuulunut Euroopan parhaimmistoon. Se voitti Elitloppetin 2025 ja sijoittui tänä vuonna kolmanneksi Allegiantin ja Dream Minen perässä. Vuonna 2024 Go On Boy voitti UET Elite Circuit –finaalin Vincennesissä. Grand Prix de Wallonien Go On Boy valloitti myös vuosina 2023 ja 2024.Daniel Redénin Epic Kronos on kakkonen 42 pisteellä. Kymi Grand Prixin sankari Don Fanucci Zet ja Free Time Jepson ovat seuraavina. Redénin hevosista myös Francesco Zet, Allegiant ja Kentucky River ovat kahdeksan parhaan joukossa. Francesco Zetin ura on ohi, eikä Allegiant ole lähdössä Italiaan."Alustavasti on suunnitelmissa, että 2 tai 3 hevosta menisi Torinoon. Don Fanucci starttaa Gävlessä perjantaina, Epic Kronos lauantaina Åbyssä ja kolmas mahdollinen on Kentucky River", Anders Malmrot kertoi Stall Zetiltä.UET Elite Circuitin finaali ajetaan Torinossa 11. lokakuuta. Pohjois- ja Keski-Euroopan hevosille järjestetään sinne lentokuljetus. Samana päivänä ajetaan myös 4-vuotiaiden UET Grand Prix -finaali, jonka pohjoismaisten hevosten kaksi karsintaa juostaan Åbyssä lauantaina. Vincennesissä ajetaan kaksi UET GP -karsintaa perjantaina ja Torinossa yksi karsinta sunnuntaina.UET Elite CircuitLopullinen pistetilanne1 Go On Boy/Ranska – 462 Epic Kronos/Ruotsi – 423 Don Fanucci Zet/Ruotsi – 374 Free Time Jepson/Italia – 375 Francesco Zet/Ruotsi – 326 Allegiant/USA – 317 Frank Gio/Italia – 298 Kentucky River/Ruotsi – 299 Powwow/Norja – 2410 Inmarosa/Ranska – 2411 Harley Gema/Ranska – 2412 Daim Brodda/Ruotsi – 2313 Always Ek/Italia – 2114 Iguski Sautonne/Ranska – 2115 Jabalbur/Ranska – 2116 Hokkaido Jiel/Ranska – 1917 Idao de Tillard/Ranska – 1918 Dany Capar/Italia – 1919 Get A Wih/Tanska – 1820 Iroise de la Noe/Ranska – 1740 Combat Fighter/Ruotsi – 852 Need'em/Ruotsi – 557 Massimo Hoist/Suomi – 464 Diamond Truppo/Italia – 370 Jax Journey/Ruotsi – 191 Lightning Stride/Suomi – 1UET Elite Circuit, karsintakilpailujen tulokset ja pisteet