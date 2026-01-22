Go On Boyn ja Josh Powerin veli maksoi 300 000 euroa

Go On Boy (Password) 08,4a/2 659 294 euroa ja Josh Power (Offshore Dream) 09,9a/901 370 euroa juoksevat sunnuntaina Prix d'Amériquessa. Pikkuveli, 1-vuotias Powerball oli myynnissä Arqana Trotin huutokaupan aloituspäivänä keskiviikkona. Face Time Bourbonin pojan hinta nousi 300 000 euroon.Ostajan nimi tuloksissa oli Thierry Duvaldestin. Hän toimi välittäjänä ja varsan hankki italialainen Pachino Horse Srls, jonka omistuksessa ovat muun muassa Diamond Truppo ja Falco Killer Gar.Jushua Treen elinikäinen astutusoikeus maksoi 60 000 euroa. Sama hinta maksettiin 6-vuotiaasta siitostammasta Kasane de Nouelle, joka on kantavana Booster Winneristä. Duvaldestin oli ostajaGo On Boyn, Josh Powerin ja Powerballin emä on Balginette, jonka 8-vuotias tytär I Love My Wife (Rieussec) myytiin 17 000 eurolla tanskalaisen Panama Racingin omistavalle Jens Glud Hansenille. I Love My Wife on kantavana Bird Parkerista.Keskiviikon huutokaupassa myytiin emätammoja, astutusoikeuksia ja varsoja. Sen lisäksi oli myynnissä Franck LeBlancin kuolinpesän 77 hevosta. Tarjolla oli yhteensä 248 myyntikohdetta. Kaupat tehtiin 177 hevosesta, joiden keskihinta oli 11 907 euroa. Arqana Trotin huutokauppa jatkuu perjantaina Vincennesin radalla, silloin myydään kilpahevosia.Huutokaupan tulokset.Go On Boyn pikkuveli myytävänä huutokaupassa tänään