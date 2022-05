Gocciadoron tahdissa Elitloppet-viikonloppu käyntiin - Joy Sisu toi ensimmäisen suomalaisvoiton

Southwind Boko laukkasi harmittavasti heti startissa. Gloria Wee painui keulaan. Gocciadoro karautti Cinderella Jetin rinnalle ensimmäisellä takasuoralla. Gocciadoro piti vauhdin reippaana. Kaino Laineen hoitama Cinderella Jet siirtyi keulaan loppukaarteeseen mentäessä ja voitti varmasti ajalla 12,6a/2140m.

Jorma Kontion ajama A Girl Has No Name kiri väkevästi kakkoseksi. Isto Kuisman Global Bring It On jäi väsyvien taakse ja pääsi aloittamaan kirinsä myöhään. Mika Forssin ajama tamma tuli todella vahvalla kirillä kolmanneksi. Tara Hills väsyi johtavan takaa.

”Tarvitsimme tämän näytön, jotta uskotaan taas pärjäämiseen. Tallin menestys ei ole ollut parasta viime aikoina. Cinderella Jet on kehittynyt myöhään, se on kasvanut vielä paljon. Vaikea sanoa, tuleeko tästä yhtä hyvä kuin veljestään Bengurion Jetistä. Tamma sai raskaan juoksun, ja olin huolissani, kuin Jorma pääsi vielä meidän selkäämme loppukaarteessa. Mutta Cinderella oli vahva”, Gocciadoro kertoi.

ASVT:n huutokaupassa myytyjen tai ilmoitettujen tammojen lähtö oli iltapäivän toinen koitos. Mika Forssin ajama Joy Sisu lähti kiriin takasuoralla. Petri Salmelan lupaava 3-vuotias kiri vakuuttavasti ja tienasi 200 000 kruunua ajalla 14,0a/2140m. Joy Sisu oli ilmoitettu 1-vuotiaana huutokauppaan, mutta jäi siitä pois.

”On aivan uskomattoman hieno tunne, kun yleisöä on paikalla ja kuulee kannustusta. Joy Sisu on hieno ravuri ja kyvykäs. Ajoin sillä jo 2-vuotiaana hiittiä, ja kun näin, että se oli ilmoitettu minulle, niin tuli tunne, että vihdoinkin pääsen ajamaan sillä. Ilman kenkiä ja jenkkikärryt -varustemuutokset toimivat hyvin. Tiesin jo loppukaarteessa, että ainakin edellä olevat pystymme lyömään. Millstone’s Eagerin voitto Elitloppet-viikonloppuna säilyy aina mielessä”, Forss kertoi.

”Joy Sisu teki jo 2-vuotiaana hyviä juoksuja. Tähän lähtöön on tähdätty 3 kuukautta. Seuraavaksi ajamme varmaan E3-karsinnat”, sanoi Salmela, joka kuuluu myös omistajaporukkaan Kenneth Liljamaan ja Matti Maunun kanssa.

Suomalaismenestystä saatiin jo helatorstaina. Mauri Jaara ajoi Kivarin Raindancen johtopaikalta ykköseksi Bodenissa. Markku Peltoniemen omistama tamma vastasi sitkeästi prässääjille ja voitti ajalla 13,7a/1640m.

Petri Salmelan valmentama Hesiod oli kirissä vahvin avoimessa lähdössä. Antero Heinonen käänsi ruunan kiriin kolmannesta sisältä. Hesiod tavoitti karkuun yrittäneen Swaggerin, joka lopulta laukkasi. Hesiodin voittoaika oli 12,9a/2140m. Dikt Drew toi kaksikolla Salmela-Heinonen ensimmäisen voiton.

Bergsåkerissa ajettiin ravit, joissa kaikki lähdöt olivat montélähtöjä. Mika Haapakankaan Atlas Kronos viiletti johtopaikalta ykköseksi. Jonathan Carre päästeli avauspuolikkaan 09,0. Atlas Kronos kesti helppoon voittoon ajalla 13,6a/1640m.