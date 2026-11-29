Ennen finaalia ajettiin kolme karsintalähtöä. Alessandro Gocciadoro oli kaikkien voittajien valmentaja. René Legatin ajama Dali Prav (Donato Hanover) meni johtopaikalle ensimmäisessä karsinnassa ja vei voiton ajalla 12,4a/1600. Alessandro Gocciadoron ajama Working Class Hero (Village Mystic) yritti keulaan, mutta ajoi johtohevosen taakse. Working Class Hero kiri vapaata sisäkaistaa pitkin ja oli kakkonen samalla ajalla.Gocciadoro itse pääsi voittajaesittelyyn toisessa karsinnassa. Hän käänsi Dany Caparin (Exploit Caf) kiriin takasuoralla, ja voitto tuli ajalla 13,7a/1600.Andrea Guzzinati ajoi Gocciadoron tallin Dolce Vikyn johtoon kolmannessa karsinnassa. Adrian Chipin poika viiletti voittoon nopeimmalla ajalla 10,9a/1600.René Legati ohjasti Dali Pravin keulaan finaalissa. Gocciadoro kierrätti Working Class Heron rinnalla, mutta ohi ei ollut asiaa, Dali Prav vastasi. Guzzinati tarjosi Dolce Vikylle juoksun johtavan takana. Dolce Viky pääsi maalisuoralla etenemään vapaata sisäkaistaa ja kiisi ylivoimaiseen voittoon ajalla 10,9a/1600. Dali Prav piti kakkoseksi ja toi Gocciadoron talliin kaksoisvoiton. Working Class Hero jäi kahdeksanneksi.Finaalin palkintopotti oli 165 000 euroa, josta voittaja sai 69 000 euroa. Alessandro Gocciadoron hevoset ovat voittaneet Gran Premio Palio dei Comunin kuusi kertaa viimeisen kymmenen vuoden aikana. Louise Laukko ja Jorma Kontio voittivat karsinnan ja finaalin 1998. Kontio voitti Opal Vikingillä 2008.