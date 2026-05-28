Häirinnästä hevosalalla skandaali Norjassa – “Alan on vastattava paljastuneista tapahtumista”

Tietoja nuorten epäasiallisesta kohtelusta ravitalleilla alkoi tulla esille jo viime vuonna, kun ravivalmentaja Heidi Moen toi esille tietoa häirinnästä saamiensa someviestien perusteella. Viestit osoittivat, etteivät kymmenet DNT:lle tehdyt ilmoitukset olleet tuottaneet mitään tulosta.Ilmoitusjärjestelmä oli luotu #metoo-kampanjan ansiosta vuonna 2017. DNT:n päivittäisestä toiminnasta vastaavat johtajat olivat kuitenkin päättäneet, ettei tietoja ilmoituksista viedä keskusjärjestön hallitukselle. Ne käsiteltiin nopeasti, ja suurimmalle osalle ilmoittajista kerrottiin, ettei asiassa ole aihetta lisätoimenpiteisiin.Valtakunnan julkisuuteen asia nousi, kun Norjan TV esitti toukokuun alussa ohjelman Norge bak Fasaden -ohjelman otsikolla “Tytöt talleilla”. Se paljasti raviurheilujärjestön välinpitämättömyyden nuorten tekemistä ilmoituksista, ja siinä kerrottiin, että ilmi tulleita häirintätapauksia oli tiedossa yli 50.Pääsihteeri Svein Morten Buer oli vastuussa digitaalisen ilmiantojärjestelmän toimivuudesta sekä tietojen käsittelystä ja niiden aiheuttamien toimenpiteiden toteuttamisesta. DNT:n vuosikokous moitti Buerin toimintaa, ja silloin päätettiin, että hän siirtyy pois pääsihteerin paikalta vuoden lopussa.Vielä viime viikolla DNT:n puheenjohtaja Bror Helgestad ilmoitti, että Buerilla on hallituksen tuki, ja hän voi jatkaa neuvonantajana vuoden loppuun. Eilen kuitenkin kerrottiin, että asiasta saadun uuden tiedon perusteella Buer irtisanotaan välittömästi, mutta hänelle maksetaan työsopimuksen mukaisesti 10 kuukauden palkka.Syynä Buerin salamapotkuihin oli luultavimmin paikallisten raviyhdistysten voimakas vastustus hänen jatkamistaan kohtaan. Monet niistä kritisoivat jyrkästi “DNT:tä, joka vaikenemalla ja vähättelemällä suojelee hyväksikäyttäjiä”. Buer puolestaan kertoi saaneensa uhkauksia, joista oli tehnyt ilmoituksen poliisille.Myös Norjan hallitus otti kantaa raviurheilun hyväksikäyttöuutisiin tv-ohjelman jälkeen. Keskusjärjestö on kutsuttu kuultavaksi selvittämään sääntöjä ja toimintatapojaan.“Alan on vastattava paljastuneista moitittavista tapahtumista sen piirissä”, maatalous- ja ruokaministeri Kristian Sandtröen kommentoi Norjan TV2:lle.Asiasta ovat kirjoittaneet norjalainen Trav og Galopp-Nytt sekä ruotsalaiset Sulkysport ja Travronden.Otsikkoa ja ingressiä päivitetty 28.5. klo 14.40.