Hambletonian Meadowlands
Apexin voittoa juhlittiin Meadowlandsissa 2026. Kuva: Lisa Photo
Ulkomaat

Hambletonian Society äänesti: Hambo siirtyy racino-rata Hoosier Parkiin Indianassa

Johtaja John Campbell:"Päätöstä ei tehty kevyin perustein."
Julkaistu
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Meadowlands
Hambletonian
Hoosier Park
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