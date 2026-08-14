Hambletonian Society äänesti: Hambo siirtyy racino-rata Hoosier Parkiin Indianassa

The Hambletonian on ravimaailman merkittävin kolmevuotiaiden kilpailu. Aikakausi päättyy, kun se ajetaan ensi vuonna Andersonin kaupungissa Indianassa, eikä kaikkien tuntemassa Meadowlandsissa, jonne on 8 kilometriä New York Citystä. MetLife Stadiumin vieressä sijaitseva rata isännöi Hambletoniania 46 kertaa.Hambletonian Society on käsitellyt Hambon tulevaisuutta syksystä 2025, jolloin Meadowlandsin johtaja Jeff Gural ilmoitti, ettei rata käytä etuoikeuttaa solmia sopimukselleen jatkoa. Tänä keväänä yhdistys ilmoitti, että päätös tehdään Hambon jälkeen elokuussa."Hambletoniania koskevia päätöksiä ei tehdä kevyin perustein. Kisalla on ollut pitkä ja menestyksekäs ajanjakso Meadowlandsissa vuodesta 1981. Järjestämisyhteistyö on sujunut loistavasti, kilpailua ja sen oheistapahtumia onnistuttu kehittämään monin tavoin. Hallitus kuitenkin hyväksyi Harrah's Hoosier Parkin tarjouksen, jolla on Indainan osavaltion hevosurheiluviranomaisten voimakas tuki. Se takaa Hambletonianille ja koko urheilullemme tilaisuuden kasvuun ja edelleen kehittymiseen", Campbell tähdensi tiedotteessa.Anderson on noin 50 000 asukkaan kaupunki Indianan Madison Countyn alueella. Se sijaitsee 63 km suurkaupunki Indianapolisin koillispuolella. New Yorkiin on maanteitse matkaa 1115 kilometriä. Tekoäly arvioi matka-ajaksi vajaat 12 tuntia.Harrah's Hoosier Parkissa on etäpelimahdollisuus ympäri vuoden ja 160 kilpailupäivää maaliskuusta joulukuulle. Se maksaa vuosittain palkitoja yli 4,3 miljoonaa dollaria. Radan pituus on 7/8-mailia eli noin 1400 metriä. Indianan osavaltion Stakes-ohjelmassa palkintopotti on 8,3 milj.USD, ja sen alueella vaikuttaa 83 siitosoria ja 1159 siitostammaa.Hambon siirtäminen käynnistää niin suuren muutoksen Amerikan kärryurheilussa, että sen kaikkia vaikutuksia ei vielä pysty edes arvioimaan. Varmaa on, että siirto käy kalliiksi ainakin ammattivalmentajille, jotka joutuvat harkitsemaan talliensa sijaintia uudesta näkökulmasta.Racinoiden eli pelikasinoiden saamisella hevoskilparadoille on ollut suuri merkitys urheilun nykyiselle ylämäelle USA:ssa. Palkintotaso on harpannut korkealle kaikissa niissä osavaltioissa, joille racino-mahdollisuus on avautunut. Koko kärryurheilun painopiste on 10 vuoden aikana siirtynyt Indianan, Ohion ja Kentuckyn muodostamaan kolmioon.Nyt tämä trendi vain voimistuu. Etenkin New Jerseyn tilanne synkkenee merkittävästi, jos Jeff Gural luopuu Meadowlandsista kärrykilpailuareenana. Jo Feeholdin radan sulkeminen ja Southwind Farmsin ilmoitus toiminnan alasajosta ovat ankaria iskuja hevosurheilulle.Ruotsalaisvalmentajat joutuvat myös tekemään koviakin päätöksiä toimintansa uudelleen asemoinnissa. Marcus Melander on jo asettunut Kentuckyyn ja Anette Lorentzon on asunut siellä aina. Mutta Åke Svanstedt on satsannut valmennuskeskukseensa ja vakituiseen asumiseen New Jerseyssä, vaikka hänkin hankki tilan Lexingtonin seudulta.Talvien vietto Floridassa joutuu myös uudelleen arvioinnin kohteeksi, koska Kentuckyn talvi on huomattavasti leudompi ja kestää vain muutaman viikon, kun pohjoisessa New Yorkin – New Jerseyn osavaltioissa talvisäät kestävät vähintään pari kuukautta.