Captain Albano Meadowlands
Captain Albano voittaa Meadowlandsin 13. lähdön Sam McKee-divisioonan. Kuva: Lisa Photo
Ulkomaat

Hambo-päivän lähdöt olivat pohjoismaista ilotulitusta, suomalaisen Matts Sjöblomin kimppahevosille "tuli taaloja ovista ja ikkunoista"

Captain Albanosta tuli vuoden eniten ansainnut vanhempi peitsari.
Julkaistu
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Meadowlands
Hambletonian
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Bourbonista
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