Hambo-päivän lähdöt olivat pohjoismaista ilotulitusta, suomalaisen Matts Sjöblomin kimppahevosille "tuli taaloja ovista ja ikkunoista"

Hambo-päivä oli vuoden paras Amerikan kärryurheilussa ennätyksellisellä 6 159 511 dollarin pelivaihdolla 16 lähdössä. Marcus Melanderin talli voitti neljä nimilähtöä ja ansaitsi lähes 1,2 miljoonaa.Päälähtöjen lisäksi voiton toi Ruotsissa syntynyt ja tanskalaisten kasvattama sekä omistama 5-vuotias tamma Bourbonista S (Face Time Bourbon). Se vei 60 000 taalan Vincennes Preferred –kisan kaulan mitalla ennen maanmiestään Antognonia (Father Patrick). Molempien aika oli 08,6. Heti perään 4-vuotias Super Chapter (Chapter Seven) niisti päänmitalla Lexus Kodyn (Archangel) 281 200 dollarin John Cashman Memorialissa. Ne menivät 08,5.Melanderilla oli startissa 14 hevosta, joista 2 ei yltänyt rahasijoille. Hänestä tuli neljäs valmentaja, joka on voittanut Hambon ja Oaksin samana päivänä. Edelliset ovat Jim Campbell, Jimmy Takter kahdesti ja Jan Johnsson.Myös Matts Sjöblomin kimppahevosilta Carve (Captain Corey), Minoan (Bar Hopping) ja Captain Albano (Captaintreacherous) iltapäivä Meadowlandsissa sujui mainiosti. Oaksin kakkonen, Hambon kolmonen ja Sam McKee-divisioonan voitto tuottivat yli 290 000 dollaria. Captain Albano on 403 231 dollarilla vuoden eniten ansainnut vanhempi peitsari.Vaikka Åke Svanstedtin Hambo-haaveet romuttuivat Magic Punkin (Wishing Stone) alkulaukkaan, ei talli jäänyt ilman merkintää ravihistoriaan. Kaksivuotias Lifetime Dreamer (Ecurie D) pinkaisi ruunien ME-tuloksen 09,1 ohjissaan Yannick Gingras.Omistajakimpan Süleyman Yüksel kuului myös Ecurie D:n omistajiin. Lifetime Dreamin emä on Super Chapterin sisko Walnerista. Niiden emä, dollarimiljonääri Lifetime Pursuit (Cantab Hall) voitti Oaksin 2014. Valmentaja Jimmy Takter ajoi Hambo-voiton orilla Trixton (Muscle Hill).Ruotsalaisvalmentajista voittivat myös Jim Oscarsson, jonka 3-vuotiaiden tammojen 30 000 taalan Continental Victoryn Southwind Chaskalla (Tactical Landing) ajalla 09,2, ja Lucas Wallin, jolle 3-vuotias ori Inexpressable (Walner) toi päänmitalla ykkösen 50 000 dollarin Muscle Hill -lähdöstä.