Ravit USA
Apex on Hambo-rankingin ykkönen.Kuva: James Lisa
Ulkomaat

Hambo-suosikeilla surkea onni rata-arvonnassa, kaikki joutuivat avaruuskaistoille

Daleyn tallin suomalaisori Minoan pääsee matkaan kakkosradalta lauantain toiseen karsintaan.
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The Hambletonian
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