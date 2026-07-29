Hambo-suosikeilla surkea onni rata-arvonnassa, kaikki joutuivat avaruuskaistoille

Hambo-rankingin ykkönen Apex lähtee radalta 7, sen kovimmaksi haastajaksi arveltu American Power samassa karsinnassa radalta 8 ja kaikkein huono-onnisin Endurance radalta 9. Ja suosikkien huono tuuri rata-arvonnassa jatkui toisessakin karsinnassa, kun Diabolic Hill sai radan 9, Big Ranger radan 8 ja Magic Punk radan 7.Noel Daleyn valmentama ja suomalaisten kimppaori Minoan lähtee toiseen karsintaan kakkosradalta ohjissaan Andy McCarthy. Sisäradalla on juoksujaan parantanut Linda Toscanon It Could Be Worse, ja ulkopuolella kevään ajan rankingin kärkisijoilla majaillut Melanderin Spencer Hanover, jonka menestykseen on tullut mutkia viime aikoina. Se on yhä eniten ansainnut 3-vuotias.Ensimmäisen karsinnan parhailta paikoilta matkaan pääsevät: 3 Inexpressable, jolla on 148 000 taalan kausiansiot ja kolmossija Stanley Dancerista; ja 4 Highland Destiny, jolla on 4 voittoa vuoden 7 startista, mutta jäi viimeiseksi lauantaina Minoanin voittamassa Tompkins-Geersissä.Endurancen kasvattajiin kuuluva ja Amerikan raveista hyvin perillä oleva Martti Ala-Seppälä kuvaili Hambo-ikäluokan koostuvan useista tasaisen hyvälaatuisista hevosista. Ala-Seppälä arveli, että viimeistelyillä ja varustemuutoksilla kuten kenkien poisotoilla voi olla tänä vuonna iso merkitys.Endurancesta hän oli saanut vain myönteistä tietoa valmentaja Chris Beaverilta. Sillä on kaikki hyvin. Ala-Seppälä huomautti, että se ei ole paras keulasta. Parhaiten sille sopisi, että kärki pitäisi vauhtia kovaa alussa, ja kiriväylät avautuisivat lopussa sopivasti. Lähtöpaikka ei luultavasti anna mahdollisuutta kuin juuri sellaiseen juoksuun.Kovavauhtisilla maileilla kärkipaikka voi olla monelle hevoselle hankala, koska ne eivät rauhoitu johtopaikalla, vaan alkavat painaa ohjalle. Silloin voimat ovat vaarassa loppua Meadowlandsin pitkällä maalisuoralla.Daleyn tallista Hambo-Oaksin karsinnoissa juoksevat Kemppi Stablesin suomalaisillle liisaama Carve ja Emmas Mystery Ccl. Niiden radat ovat mainio 5 ja ulkorata 7. Ala-Seppälän mukaan molemmilla on hyvä mahdollisuus päästä finaaliin, ja etenkin Emmas Mystery hyötyisi kenkien riisumisesta.Reijo Liljendahlin suojatti Setyoursightshigh lähtee kolmanteen karsintaan ykkösradalta rinnallaan kova kilpasisko, Vernon Beachyn tallin Victorianas Secret, jolla on 6 startista 5 voittoa ja kakkossija. Liljendahl kertoi viime viikolla lähtevänsä kisaan toiveikkaana, koska Setyoursightshigh on viime viikkoina parantanut otteitaan selvittyään toukokuussa iskeneestä flunssasta. Tamma on majaillut viime viikot Marcus Melanderin New Jerseyn valmennuskeskuksessa New Egyptissä.Oaksin karsintoihin osallistuu eniten Walnerin (Chapter Seven) tyttäriä, 4. Kolmella ovat edustettuina Captain Corey (Googoo Gaagaa), Chapter Seven (Windsong's Legacy) ja Tactical Landing (Muscle Hill). Bar Hoppingista ja sen isästä Muscle Hill (Muscles Yankee) on 2 tammaa. Calgary Games (Readly Express), Gimpanzee (Chapter Seven), Googoo Gaagaa (Cam's Rocket) ja In Range (Bar Hopping) saivat mukaan yhden tyttären. Tammoja on 10:nestä eri isäoristaOrien ja ruunien isäoreja on myös 10. Kärjessä Walner 4:llä pojalla. Captain Coreyllä ja Muscle Hillillä on kolme karsijaa. Chapter Sevenistä ja Tactical Landingista on karsinnoissa kaksi. Yhdellä jälkeläisellä ovat mukana Bar Hopping, Greenshoe (Father Patrick), In Range, Six Pack (Muscle Mass) ja Wishing Stone (Conway Hall).Hambletonianin kahdesta karsinnasta finaaliin pääsevät viisi parasta. Ensin arvotaan karsintavoittajille lähtöpaikat radoista 1 – 6, sitten muille jäljelle jääneistä radoista. Oaksin kolmesta karsinnasta finaaliin menevät kolme parasta ja niiden lisäksi nelosista isovoittosummaisin. Lähtöratojen arvonta Hamboon ja Oaksiin suoritetaan tiistaina 4.elokuuta. Tilaisuus alkaa klo 14 paikallista USA:n itärannikon aikaa (klo 21 Suomen aikaa).Hambon karsinnoissa maksetaan 100 175 dollarin palkinnot ja Oaksin karsinnoissa 50 175 USD. Meadowlandsin lauantain iltakilpailut alkavat klo 18.20 ET eli 01.20 Suomen aikaa.Hambletonian Oaks 1. karsinta – Lähtö 1Hevonen – Kuski – Valmentaja1 – Ygritte (Gimpanzee) – Mattias Melander – Marcus Melander2 – Lainey W (Bar Hopping) – Dexter Dunn – Marcus Melander3 – All Time Trot S (Googoo Gaagaa) – Yannick Gingras – Åke Svanstedt4 – Jailbird Jog (Tactical Landing) – James MacDonald – Jason McGinnis5 – Carve (Captain Corey) – Andrew McCarthy – Noel Daley6 – Days Away (Muscle Hill) – Jason Bartlett – Per Engblom7 – Madam Cheval (Walner) – Tim Tetrick – Nancy TakterHambletonian Oaks 2. karsinta – Lähtö 4Hevonen – Kuski – Valmentaja1 – Crossover (Gimpanzee) – Dexter Dunn – Marcus Melander2 – Frattina Diablo S (Captain Corey) – Tim Tetrick – Tony Alagna3 – Storybook Love (Chapter Seven) – Todd Ratchford – Matt Bax4 – Busy Miss Lissy S (Calgary Games) – Åke Svanstedt – Åke Svanstedt5 – Nezuko Kamado S (Chapter Seven) – Scott Zeron – Marcus Melander6 – R Ro (Chapter Seven) – Tyler Buter – John Butenschoen7 – Emmas Mystery CCL (Muscle Hill) – Andrew McCarthy – Noel DaleyHambletonian Oaks 3. karsinta – Lähtö 6Hevonen – Kuski – Valmentaja1 – Setyoursightshigh (In Range) – Dexter Dunn – Marcus Melander2 – Victorianas Secret (Tactical Landing) – Ronnie Wrenn Jr. – Vernon Beachy3 – Southwind Chaska (Tactical Landing) – Tim Tetrick – Jim Oscarsson4 – One Belle (Walner) – Scott Zeron – Matt Bax5 – Leading Lady (Walner) – Matt Kakaley – Nancy Takter6 – Custom (Walner) – Jason Bartlett – Per Engblom7 – Islandgirl Hanover (Captain Corey) – Trond Smedshammer – Trond Smedshammer101. Hambletonian Stake 1. karsinta – Lähtö 7Hevonen – Kuski – Valmentaja1 – Practical Man (Tactical Landing) – Jordan Stratton – Tom Fanning2 – Captain Naughty (Captain Corey) – Jason Bartlett – Per Engblom3 – Inexpressable (Walner) – Scott Zeron – Lucas Wallin4 – Highland Destiny (Greenshoe) – Scott Zeron – Nancy Takter5 – Ardonne (Tactical Landing) – Åke Svanstedt – Åke Svanstedt6 – AI (Chapter Seven) – Yannick Gingras – Ron Burke7 – Apex (Walner) – Dexter Dunn – Marcus Melander8 – American Power (Walner) – James MacDonald – Marcus Melander9 – Endurance (Captain Corey) – Andrew McCarthy – Chris Beaver101. Hambletonian Stake 2. karsinta – Lähtö 9Hevonen – Kuski – Valmentaja1 – It Could Be Worse (Captain Corey) – Tim Tetrick – Linda Toscano2 – Minoan (Bar Hopping) – Andrew McCarthy – Noel Daley3 – Spencer Hanover (Chapter Seven)– Jason Bartlett – Marcus Melander4 – Kingmen (Walner) – Jason Bartlett – Per Engblom5 – Nix Nacken (Muscle Hill) – Dexter Dunn – Marcus Melander6 – Requiem (Muscle Hill) – Ronnie Wrenn Jr. – Matt Burkholder7 – Magic Punk (Wishing Stone) – Yannick Gingras – Åke Svanstedt8 – Big Ranger (In Range) – Tim Tetrick – Anette Lorentzon9 – Diabolic Hill (Muscle Hill) – Todd McCarthy – Annie Stoebe10 – Wolfpack Crown (Six Pack) – Troy Beyer – Victoria Stratton