Hambo-voittaja Apex ei enää kompastellut, vaan voitti varmasti Meadowlandsissa

Perjantai-iltana ajettiin New Jersey Classic –finaaleja 2- ja 3-vuotiaille. Suomalaisomistajille parhaat suoritukset tekivät Åke Svanstedtin valmentama 3-vuotias ravitamma Sparks (Walner) 250 000 taalan NJC-tammafinaalissa ja Noel Daleyn tallin ruuna Callmebigpapi (Papi Rob Hanover) 3-vuotiaiden peitsariurosten 150 000 dollarin finaalissa. Molemmat ottivat kolmossijat.Yannick Gingras lähti puolimatkassa Sparksilla kiriin ulkoradoille ja nousi kolmanneksi loppusuoran alussa. Se sai ajan 09,5. Tammat pitivät vauhtia yllä koko matkan. Petter Engblomin tallin suosikiksi pelattu Custom (Muscle Hill) kiersi alussa kolmannen kautta keulaan ja torjui ohi yrittäneet maalisuoralla. Vajaan hevosenmitan voitto tuli ajalla 09,2. Kakkossuosikki Nancy Takterin Leading Lady (Walner) oli toinen ajalla 09,4.Callmebigpapi tuli maalisuoraa kovinta vauhtia Todd McCarthyn kannustamana ja oli kolmas puolen mitan päässä voittaneesta ruunasta Bookie J (Perfect Sting). Molemmat saivat ajan 09,5. Omistajiin kuuluu Sjoeblom Racing Inc.Marcus Melanderin valmennettavat hallitsivat 3-vuotiaiden orien ja ruunien NJC:tä, jossa palkintopotti oli 250 000 dollaria. Dexter Dunnin ajama Apex (Walner) eteni puolimatkassa johtoon ja piti sitten puolentoista mitan eron kilpakumppaneihin. Voittoaika oli “rauhallinen” 09,9. Tallikaveri Nix Nacken (Muscle Hill) seurasi kakkoseksi ajalla 10,0.“Apexin viime esitykseen oli yksinkertainen syy, huono valmennus. Annoin sen olla aivan liian helpolla Hambo-voiton päälle, enkä valmistellut sitä starttiin riittävästi viime viikolla. Startin jälkeen jo maanantain hiitissä se tuntui sellaiselta, että pyörä pyörii taas tässä kisassa”, Melander tilitti.Myös 2-vuotiaille ravureille jaettiin NJC-finaaleissa 250 000 dollarin palkintopotit. Orien ja ruunien parhaaksi kolmella ja puolella mitalla rynni Jim Campbellin tallin pelisuosikki, ori Wrong Sounds Right (Tactical Landing) ohjissaan Todd McCarthy. Voittoaika oli 09,5.Tammoissa voittoon kiisi Andy ja Julie Millerin valmentama ja osaomistama Wall Of Fame (Walner), joka ei vielä tappiota tunne 8 lähdön urallaan. Nyt se sai tehdä töitä tosissaan pitääkseen puolen mitan eron lujaa kirineeseen Nancy Takterin Rio de Janeiroon (Walner). Molempien aika oli 10,4.Matts Sjöblomin ja Niko Kärnän kimppatamma Grandiflora (Muscle Hill) kärryillään Andy McCarthy nousi kiriin takasuoran lopussa, mutta tuli maaliin kuudentena ajalla 11,1.Voittaja Wall Of Famen jenkkiemälinja on levinnyt Euroopassa monelle taholle. Sukupostin mukaan sen emä Saadet (Donato Hanover) on viety Venäjälle. Sillä on vielä 2025 syntynyt ori Wallstreetbets (Walner) Amerikassa. ST:n data tietää, että myös kanadalainen emänemä Armbro Domino on päätynyt virolaisomistajilta Venäjälle. Saadetin puoli miljoonaa dollaria ansainnut täyssisko Seviyorum kilpaili ja on varsonut Amerikan venäläisen kasvattajansa Natalia Stroyn omistuksessa.Armbro Dominon sisko, Menhammar Stuterin kasvattama Quemadas (Muscles Yankee) on kilpaili Kari Savolaisella, ja varsoi Suomeen mainiot kilpahevoset Yolo Savoyn (Classic Photo) 11,0a 188 590 e ja Poetry In Motionin (Love You) 12,9a 62 038 e. Sillä on Ruotsissa 3-vuotias tamma Clover Club (Readly Express) Wäjerstenin tallilla ja Suomeen rekisteröidyt 2025 syntynyt tamma Rhythm Is A Dancer (Italiano Vero) ja tämän kesäinenori Stan The Dancer (Horsy Dream).Kolmas emä Armbro Volcano (Garland Lobell) on matkustanut USA:sta Ruotsin kautta Hollantiin. Neljäs emä Hula Lobell (Super Bowl) on päässyt ravihistoriaan maailman eniten ansainneen ori Varennen isän Waikiki Beachin (Speedy Somolli) emänä. Sen 14 varsan katraasta on viety Italiaan myös monta tammaa.