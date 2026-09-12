Apex amerikkalainen ravuri
Apex oli hienolla menopäällä Meadowlandsissa.Kuva: James Lisa
Ulkomaat

Hambo-voittaja Apex ei enää kompastellut, vaan voitti varmasti Meadowlandsissa

Kaksivuotias tamma Wall Of Fame, jolla on sukulaisia Suomessa, otti kahdeksannen peräkkäisen voiton.
Julkaistu
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Meadowlands
Marcus Melander
Apex
Wall Of Fame
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Hevosurheilu
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