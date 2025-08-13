Hambo-voittaja Nordic Catcher loukkaantui, ei kilpaile enää tänä vuonna

Amerikkalainen nettijulkaisu Daily Racing Form Harness uutisoi tiistaina, että Åke Svanstedtin Hambo-voittaja Nordic Catcherilla (Six Pack) on havaittu hankosidevamma.DRF haastatteli Sarah Svanstedtia, koska Hambon jälkeen amerikkalaismedioissa nousi häly siitä, että Meadowlandsin omistaja Jeff Gural oli radan kastelulla tuottanut kilpailuetua osaomistamalleen (10%) Nordic Catcherille. Erityisesti viitattiin siihen, että Nordic Catcher juoksi ilman kenkiä.Jo viime vuonna osaomistamansa Warrawee Michellen Hambo-Oaksin voittoseremonioissa Gural kertoi sopineensa muutama vuosi sitten Sarah Svanstedtin kanssa Meadowlandsin paremmasta kastelusta kilpailupäivinä.Gural oli kysynyt Svanstedtilta, mitä hän hyötyy lisäkastelusta. Sarah Svanstedt oli vastannut, että me teemme hevosestasi Hambo-voittajan. Gural liikuttui voimakkaasti jo Oaksin voitosta. Hän kehui silloin, että Svanstedtit ovat loistavia valmentajia, ja Sarah on sanojensa mittainen nainen.Tämän vuoden Hambo-seremonioissa palattiin kasteluaiheeseen, jonka jälkeen parin Nordic Catcherin kilpakumppanin omistajat syyttivät Guralia epäreilusta vaikuttamisesta hevosensa tulokseen ja Svanstedtien suosimisesta. Valmentajat tai ohjastajat eivät liittyneet arvostelijoiden kuoroon.Sarah Svanstedt korosti, että kivituhkapohja tarvitsee kuumalla ja aurinkoisella säällä paljon ja perusteellista kastelua. Veden roiskiminen vauhdissa lähtöjen välillä kostuttaa pelkästään pintaa, eikä se riitä. Silloin radasta tulee pinnalta liukas, ja pohjasta se jää kovaksi.Hän myönsi, että kontaktit Guralin kanssa ovat tehneet heistä epävirallisia yhteyshenkilöitä, joiden kautta valmentajat ja kuskit lähettävät Meadowlandsia koskevia toiveitaan.Mutta sitä Sarah Svanstedt piti melkoisen kohtuuttomana, että tällä perusteella heitä syytetään edun hankkimisesta omille hevosilleen. Kyse on paremmista olosuhteista kaikille kilpaileville hevosille.“Minun ääneni puhuu kaikkien hevosten puolesta, koska ne eivät itse osaa puhua. Haluaisitteko itse juosta rautakengillä betonipohjalla?” hän kysyi.Nordic Catcherin tilanteesta Sarah Svenstedt kertoi, että se ei ollut ollenkaan oma iloinen itsensä Hambon jälkeen. Hän epäili jotain jo ennen Hamboa, ja seuraavalla viikolla vielä enemmän. Ori kävi klinikalla tutkimuksissa tiistaina, jolloin hankositeestä löytyi repeämä.“Se ei palaa radoille enää tänä vuonna. Onneksi vamma ei kuitenkaan ole kovin paha ja paranemisen ennuste on lupaava, joten suunnittelemme kilpauran jatkuvan ensi kaudella”, Sarah Svanstedt selvitti.Ruotsissa syntynyt Nordic Catcher on ansainnut koko uralla 813 285 USD. Sillä on 10 kilpailusta 5 voittoa, 4 kakkosta ja 1 kolmossija. Tämän vuoden saldo on 573 322 USD ja 3 voittoa, 1 kakkonen ja kolmonen 5 startista.