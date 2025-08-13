Hambletonian
Nordic Catcher ja Åke Svanstedt voittavat Hambon.Kuva: Adam Hornyak
Hambo-voittaja Nordic Catcher loukkaantui, ei kilpaile enää tänä vuonna

Meadowlandsin radan kastelusta virisi mylläkkä Hambo-hevosten omistajien keskuudessa.
