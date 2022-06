Hambohevonen Solvallassa? - Barack Face kurotti voittoon

Hannu ja Mikko Laakkosen omistama Rocket Tile (Muscle Hill) painui johtopaikalle. Adrian Kolgjini ajoi Barack Facen rinnalle, ja sitten mentiin. Örjan Kihlströmin ajama ja Reijo Liljendahlin valmentama Rocket Tile taisteli tiukasti, mutta Barack Face kurotti aivan viime metreillä 100 000 kruunun voittoon. Kärkikaksikko sai saman ajan 12,8a/2140m. Melkoista menoa 3-vuotiailta ja loistoesitys kummaltakin.

”Barack Face on kyllä suurin lahjakkuus, mitä olen ajanut. Toki sillä on hieno sukukin, isä on Ready Cash ja emä Lisa America. Nyt mietimme, mitä teemme loppukesällä. Omistajat haluaisivat Hambletonianiin USA:han, itse ehkä keskittyisin Kriteriumiin”, Kolgjini sanoi.

Ilta alkoi Timo Nurmoksen tahdissa. Kun neljä lähtöä oli ajettu, voittajaseremonioissa oli käynyt vain Nurmoksen hevosia. Erik Adielssonin ajama Mellby Jail oli ensimmäinen voittaja.

Esa & Markus Eskelisen ja Robert Perovuon kasvattama ja omistama Velvet Gold viiletti johtopaikalta Adielssonin ajamana ykköseksi hienolla ajalla 15,8/2640m. SE-aika on vain viisi kymmenystä parempi. Adielsson ajoi myös kolmannen Nurmos-voiton Aurelia Expressillä.

Jorma Kontio ohjasti neljännen Nurmoksen ykkösen. Marion Fouty Bon porhalsi keulasta 4-5-vuotislähdön voittoon ajalla 09,9a/1640m.

Claes Sjöströmin Lawina oli paras tammojen kriteriumsarjassa. Uncle Lassen tytär pinkaisi lopussa ohi suosikki Sommerbrisen.

Suomalaisten omistama Frozen Queen kilpaili maanantaina Caenissa. Adrien Lamyn ohjastama tamma kiersi keulaan ja kesti hyvin kolmanneksi. Tomas Malmqvistin valmentama Frozen Queen tienasi 4 620 euroa. Fiesta du Belver kiri 14 850 euron voittoon.