Hambon ja Oaksin karsintojen lähtöradat arvottu: Air Power sai radan 6 ja Heaven Hanover lähtee radalta 2

Ensi lauantaina ratkaistaan Meadowlandsissa finalistit 3-vuotiaiden miljoonan dollarin Hambletonianiin ja 500 000 dollarin Oaksiin. Molemmissa starttaa suomalaisten Esa Pehkosen ja Kim Vörlinin AMG Stablen osaomistama hevonen.

Ori Air Power (Muscle Hill) kilpailee kakkoskarsinnassa numerolla 6. Ensimmäiseen karsintaan arvottiin sen kova tallikaveri Marcus Melanderilta. Oh Well (Muscle Hill) voitti Stanley Dancer Memorial-divisioonan, jossa Air Power laukkasi loppusuoralla, kun sen kenkä lähti irtoamaan.

Ensimmäiseen karsintaan arvottiin Melanderin tallista myös Peter Haughton-voittaja Kilmister (Chapter Seven) ja Åke Svanstedtin ykkösnyrkki Kierkegaard K (Chapter Seven). Kakkosessa Svanstedtilta on Up Your Deo (Walner).

AMG Stablen tamma Heaven Hanover (Father Patrick) sai kakkospaikan toisessa Oaks-karsinnassa. Sen kanssa samassa lähdössä radalla 5 on voitokas Railee Something (International Moni) Ron Burkelta.

Oaksin ykköskarsinnassa sisäradalta lähtee Svanstedtin Bond (Southwind Frank) ja sen rinnalta Marko Kreivin kasvattama ja omistama Pure Hope S (Brillantissime) ja kuutosradalta Melanderin tallin Secret Volo (Walner).

Hambo-karsinnoissa maksetaan 100 000 USD palkinnot ja Oaksin-karsinnoissa 40 000 USD. Finaalit ajetaan lauantaina 5. elokuuta. Starttimaksu 98. Hambletonianiin on 15 000 USD ja Oaksiin 7500 USD.

Hambo-karsinta A:

1. Osceola

2. Oh Well

3. Ghostly Casper

4. Djimon

5. Kierkegaard K

6. Point of Perfect

7. Little Expensive

8. Southwind Coors

9. Gaines Hanover

10. Kilmister

Hambo-karsinta B:

1. Tuscan Prince

2. Crown

3. Up Your Deo

4. French Wine

5. Celebrity Bambino

6. Air Power

7. One Hundred Poof

8. Tactical Approach

9. Excalibur Bi

10. Winner's Bet

Oaks-karsinta A:

1. Bond

2. Pure Hope S

3. Quick Stop

4. Bella Macchiato

5. Heart on Fire

6. Secret Volo

7. Kayleigh S

8. Righteous Resolve

Oaks-karsinta B:

1. Gigi Hanover

2. Heaven Hanover

3. Instagram Model

4. Mambacita

5. Railee Something

6. Walner Payton

7. Wild Jiggy S

8. Warrawee Yes