Hambon kakkonen Big Ranger ja kolmonen Minoan voittivat nimilähdöt Halloweenin aattona USA:ssa

Caesars Entertainment pyörittää noin kahtakymmentä Harrah's -nimistä kasinoa. Niistä kaksi, Harrah's Hoosier Park ja Harrah's Philadelphia sijaitsevat kärryhevoskilparadoilla Indianassa ja Pennsylvaniassa. Molemmissa juostiin Stakes-kauden päätöskisoja perjantaina. Halloweenia juhlitaan Amerikassa lokakuun viimeisenä päivänä.Hoosier Park ajoi 3-vuotiaiden orien ja ruunien Carl Erskine Memorialin 200 000 dollarin palkinnoilla ja tammojen 140 000 taalan Crossroads Of America -kisan. Hambossa niukkaakin niukemmin kakkoseksi jäänyt Big Ranger (In Range) vei urosten lähdön kilpailuennätyksellä 09,2. Tim Tetrick ajoi Anette Lorentzonin tallin tähteä.Tällä kertaa Tetrickillä ei ollut kiirettä keulaan. Suursuosikki Big Ranger sai menoluvan vasta loppukaarteessa ja vetäisi 05,6-lopetuksella reilun kuuden mitan raon muihin. Lähinnä seurasi Hambo-finaalin kuudes Ai (Chapter Seven). Ron Burken ori oli kakkonen ajalla 10,0. Alussa johtoon kiirehtinyt Hambon viitonen Captain Naughty (Captain Corey) väsähti hännille.Tammojen lähdön voitti yllättäjä Fresh Face Yankee (Crescent Fashion), jota ohjasti valmentaja Jay Cross. Se kiri ulointa rataa kaulanmitan muista ohi ajalla 10,1. Kakkonen, Roger Welchin tallin For Dayze (Swan For All) sai saman ajan. Tim Tetrickin ajama suosikki Madam Cheval (Walner) laukkasi lähtöön. Sitä valmentaa Nancy Takter. Fresh Face Yankeen isä Crescent Fashion on Muscle Hillin poika, joka on siitosorina Indianassa.Harrah's Philadelphian radalla ajettiin perjantaina iltapäivällä kaksi 30 000 dollarin Liberty Bell –divisioonaa. Ensimmäisen otti nimiinsä Noel Daleyn tallin Hambo-kolmonen Minoan (Bar Hopping), joka johti koko matkan. Andy McCarthy kannusti suosikin maalisuoralla kaksi ja puoli mittaa muiden edelle. Voittoaika oli 10,4.Minoanin suomalaisomistajiin kuuluvat Matts Sjöblom, Peter Forsström ja Hannu Saloniemi. Ruunalla on 6 voittoa, 4 kakkosta ja 2 kolmossijaa kauden 17 startissa. Vuoden ansiot ovat 278 546 USD ja voittosumma kohosi yli 430 000 dollariin.Toisen Liberty Bellin ykkönen oli keulasta Corey Callahanin ohjastama Oversear (International Moni) myös ajalla 10,4. Ruuna siirtyi vasta viime viikolla Charlie Norrisin valmennuksesta Burken talliin. Sillekin voitto oli kuudes vuoden 18. kisassa. Voittosummaa on kertynyt 229 351 USD.