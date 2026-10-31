Big Ranger ja Minoan
Minoan kurkottaa Niko Kärnän ajamana voittoon heinäkuussa.Kuva: Lisa Photo
Ulkomaat

Hambon kakkonen Big Ranger ja kolmonen Minoan voittivat nimilähdöt Halloweenin aattona USA:ssa

Tammoissa yllättivät Fresh Face Yankee ja Jay Cross, kun Takterin tammat laukkailivat.
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Big Ranger
Minoan