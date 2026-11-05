Harrisburgin ainoa suomalaisostaja Reijo Liljendahl huusi Barolo Kempin 150 000 dollarilla

Myynti nousi 14,3 miljoonaan dollariin, mikä on reilut 8% viimevuotista korkeampi, vaikka varsojakin oli 29 enemmän. Keskiviikon 5,7 miljoonan myynti oli 6% parempi kuin 2025. Peitsarivarsat kannattelivat nousua molempina päivinä.Päivän kallein ravitammavarsa oli Ranskan ravipomo Jean-Pierre Barjonin kasvatti 307 Princess Citrus (Gimpanzee) 200 000 dollarin hinnalla. Sen 2-vuotias veli Ocean Storm (Chapter Seven) on ansainnut yli 200 000 USD. Oreista eniten maksettiin 191 Aegis Hanoverista (Captain Corey). Sen veli Arrowhead Hanover (International Moni) on yltänyt 2-vuotiaana jo 270 000 dollarin tienesteihin.Kemppi Stablesin varsoista kallein oli Suojalampi Stablen kanssa kasvatettu ori 405 Barolo Kemp (Volume Eight - Ma Can Do It, Cantab Hall). Voitokkaan Zidane Kempin (Readly Express) veljen huusi Reijo Liljendahl, joten sen kimppaan saattaa tulla suomalaisia. Ruotsin mediat tosin luokittelevat USA:ssa asuvan Liljendahlin ruotsalaisostajaksi.Tammavarsa 251 Bethany Kemp (Ecurie D - Byway, Muscle Mass) meni 100 000 dollarilla amerikkalaiselle Myron Bellille. Keskiviikkona myytiin tamma 867 Blue Berry Kemp (Father Patrick - Side Sway, Donato Hanover) 7000 taalalla, ja tamma 927 Bernadine Kemp (Calgary Games - Xoxo Kemp, Walner) Jim Oscarssonille 30 000 dollarilla.Keskiviikkona eniten maksettiin orivarsasta 724 Theo The King (King Of The North), jonka emä on Kanadan vuoden 2019 kaksivuotiaiden orien O'Brien Award –voittaja Hp Royal Theon (Royalty For Life) sisko. Sen huusi kanadalaisostaja 150 000 dollarilla.Tiistaina ravivarsoissa tammojen hinnat laskivat ja orien nousivat viime vuodesta. Orivarsoja oli 96, joista maksettiin yhteensä hiukan alle 3,6 milj.USD. Keskihinnaksi tuli 37 188 USD ja mediaaniksi 27 000 USD. Tammavarsoja oli enemmän 115, ja niiden hinta yhteensä 4 milj.USD. Keskihinta oli 34 870 USD ( mediaani 22 000 USD). Laskua vuodesta 2025 oli yli 10 000 USD.Keskiviikkona tammavarsojen keskihinnat olivat oreja matalammat ensi kertaa kymmeneen vuoteen. Oreja myytiin 74 yhteensä vajaalla 1,6 miljoonalla, josta keskihinnaksi tuli 21 514 USD (mediaani 16 000). Tammoja oli 68, joista maksettiin yhteensä 1,3 miljoonaa. Siitä tuli keskihinta 18 897 USD (mediaani 14 000).Koko Harrisburgin myynti oli reilut 40 miljoonaa dollaria 886 varsasta, josta keskihinnaksi muodostui 45 192 USD. Kaikkien kolmen päivän kallein keskihinta oli ravitammojen 52 397 USD. Viime vuonna se oli 57 103 USD ja 58 505 USD vuonna 2024.Suurin ostaja oli kanadalaistalli Determination, joka osti maanantaina 6 varsaa yhteensä 1,89 miljoonalla dollarilla. Heidän kalleimmat ostoksensa oli raviori 96 Mr Sean Hanover (Captain Corey) 675 000 USD ja tammavarsa 91 Finest Chapter (Chapter Seven) 550 000 USD. IT-miljardööri Serge Godinin hevosten valmentaja on suomalaisen Liisa Vatasen puoliso Luc Blais.Hanover Shoe Farm oli myyjistä suurin sekä varsojen määrässä että niistä maksetuissa hinnoissa. Hanover myi 181 varsaansa yhteensä 10,2 miljoonalla dollarilla, josta keskihinnaksi tuli 56 586 USD. Kakkosena oli 108 varsan myyntiagenttina toiminut yhtiö Concord Stud Farm, jonka 7,2 miljoonan myyntituotto nosti sen varsojen keskihinnan 67 056 dollariin.Isäorien arvostuksessa ei tapahtunut suuria heilahduksia. Chapter Sevenin 31 varsasta maksettiin yhteensä 4,17 miljoonaa dollaria, josta keskihinnaksi tuli 134 742 USD. Walnerin keskihinta 165 800 USD oli korkein 15 varsasta, jotka myytiin 2,48 miljoonalla. Captain Coreyn 47 varsaa maksoivat yhteensä 3,28 miljoonaa, joka tuotti keskihinnan 69 957 USD. Volume Eightin 50 varsaa myytiin yhteensä 1,51 miljoonalla, josta keskihinta on 30 260 USD.Black Book Sale jatkuu torstaina ja perjantaina eri-ikäisten kakkososalla, jossa odotetaan huippuhintoja kilpahevosista.The Black Book -sivulle tästä.Jälleen railakas alku Harrisburgissa: Marylandin sisko maksoi 800 000 dollaria.Amerikan toinen suuri varsahuutokauppa alkaa maanantaina Harrisburgissa