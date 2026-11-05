Barolo Kemp huutokauppa
Barolo Kempin hinta nousi 150 000 dollariin.Kuva: Huutokauppasivusto
Ulkomaat

Harrisburgin ainoa suomalaisostaja Reijo Liljendahl huusi Barolo Kempin 150 000 dollarilla

Myötätuuli jatkui Harrisburgin 1-vuotiaiden huutokaupassa tiistaina ja keskiviikkona.
Julkaistu
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Reijo Liljendahl
Harrisburg
The Black Book
Barolo Kemp