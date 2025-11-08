Huutokauppa USA
Kadena on kallis hevonen sanan varsinaisessa merkityksessä. Se myytiin 1-vuotiaana Lexingtonissa 800 000 dollarilla ja 3-vuotiaana 1,2 miljoonalla dollarilla Harrisburgissa.Kuva: Lisa Photo
Ulkomaat

Harrisburgin kalleimmat hevoset myytiin Mixed Salessa

Neljästä ravisukuisesta tammasta maksettiin miljoona dollaria tai enemmän.
Julkaistu
Harrisburg
Harrisburg Mixed Sale

