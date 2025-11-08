Harrisburgin kalleimmat hevoset myytiin Mixed Salessa

Huutokaupan johtaja Dale Welk ennusti etukäteen, että Harrisburgin Mixed Salesta tulee ainutlaatuinen myyntitapahtuma. Se ei ollut mikään villi arvaus, koska tarjolla olivat suuren Fashion Farmsin ja Katz&Libfield kimpan huippulaadukkaat hevoset.Kanadalaiset Marvin Katz ja Al Libfield purkivat 40 vuotta kestäneen yhteistyönsä. Tanskalainen Travservice-netti otsikoi uutisensa dramaattisesti, että “ystävistä tuli vihollisia”. Kimpan päättymisen syynä lienee, että Katz hankki Kentuckysta kuuluisan Brittany Farmsin Lexingtonista, ja aloitti yhteistyön sen edellisen omistajan George Segalin kanssa. Tallin nimi on Clear Creek at Brittany Farms.Katz oli myös kimppahevostensa suurin ostaja. Hän kertoi tunteikkaasti, kuinka heidän Hambletonian Oaksin voittaneen Creamy Mimin (Conway Hall) suku on hänelle niin rakas, että hän halusi itselleen emälinjan tammat “maksoi, mitä maksoi”.Niinpä Katz osti siitostammat 1198 French Cafen (Father Patrick) miljoonalla ja sen tyttären 1199 French Champagnen (Muscle Hill) 1,15 miljoonalla dollarilla. French Cafen 1-vuotias tytär Dejeuner (Walner) maksoi miljoonan Lexingtonissa. Katz hankki myös miljoonalla French Cafen kesävarsan Parisian Charm (Muscle Hill).Kaikkiaan Katz sijoitti 3,77 miljoonaa dollaria viiteen Mixed Salen ostokseen. Ex-kimppakumppani Al Libfield huusi 5 hevosta yhteensä 1,15 miljoonalla. Vielä enemmän taaloja, yli 3,9 miljoonaa, käytti Armitage Farmin ja M&L of Delawaren yhteisyritys, joka hankki 9 tammaa, joista kaksi kesällistä varsaa.He maksoivat eniten, 1,2 miljoonaa dollaria, 3-vuotiaasta Melanderin tallin kilpatammasta 1613 Kadena (Gimpanzee – Mission Brief). Kaksi muuta kymmenen kalleimman joukossa olivat: 1605 Date Night Hanover (Chapter Seven) 985 000 USD ja Fashion Schooner (Walner) 700 000 USD. Yksivuotiaita heille tuli neljä, niistä eniten 150 000 USD maksoi Paul F. Spearsin Windsong Stablen kasvattama tamma Jet Legs (King Of The North).Armitage Farmin omistavat aviopari ja lääkintäpalveluyrittäjät Lisa Armitage ja Jim McLane. Tila sijaitsee Kentuckyn Midwayssä. M&L of Delaware on Paulien perheen yritys, jonka nokkamies on Doug Paul. Lexingtonin kallein orivarsa Jimdougie Armitage (Captain Corey) 750 000 USD sai etunimensä kasvattajiltaan.Kolmas suuri ostaja oli Burke Racing Stable, joka on joka vuosi myynyt ja ostanut kilpahevosia. Mixed Salesta lähti Ron Burken valmennukseen 11 hevosta, joiden hinnaksi tuli “karvan” alle 1,6 miljoonaa. Yksivuotiaita talliin tuli 13. Niiden hinta oli yhteensä 934 000 dollaria, jolla Burke oli myös kolmanneksi suurin varsojen ostaja.Myyntitilaston mukaan suomalaiset ostajat hankkivat hevosia Mixed Salesta 180 000 dollarilla, mikä oli enemmän kuin ranskalaisten ostokset. Huutokauppaa käytiin myös netin kautta, mutta tulosluettelossa ei suomalaisnimiä näy.Kolmevuotiaan orin 1696 Yannick G Kemp (Walner) osti 160 000 dollarilla Natalia Stroyn firma Stroy Inc. New Yorkista.Mixed Salen myynti kohosi viime vuodesta 21,9 prosenttia. Hevosia ostettiin yhteensä 38,5 miljoonalla, kaupat tehtiin 699 kohteesta, mikä tekee keskihinnaksi 55 184 USD. Loistotulos puski Harrisburgin liikevaihdon koko sen 87-vuotisen historian parhaaksi 74,57 miljoonalla dollarilla, edellinen ennätys 70,2 miljoonaa oli vuodelta 2007.Harrisburgin tulokset löytyvät parhaiten Harness Racing Updaten lauantain nettilehdestä: https://www.harnessracingupdate.com/pdf/hru/hru110825.pdf