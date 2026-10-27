Hatrick Match Solvallassa keskiviikkona ykkösradalta

Hatrick Match juoksee Solvallaserien420-karsinnassa. Punkarin Hevostallin ja Maini ja Saku Mikkolan kasvattama Father Patrickin poika starttaa ykkösradalta Jorma Kontion ajamana. Timo Nurmoksen 4-vuotias sijoittui Vermon Derbykarsinnoissa neljänneksi ja voitti sen jälkeen Solvallassa. Ari Takanevan kasvattama Plucky Swamp oli lähdön toinen Suomessa syntynyt, mutta se ei starttaa."Hatrick Match on hieno hevonen ja voitti hyvällä tyylillä viimeksi. Voitto mailin matkalla radalta 12 on lähes mahdotonta, mutta onneksi siinä oli muutamia poisjääntejä. Kiri oli hyvä. Sitä ennen se kilpaili Suomen Derbykarsinnoissa, mutta oli siinä startissa valitettavasti sairas. Nelossija tuli silloin johtavan rinnalta. Se meni varmasti eteenpäin, kun sai startin alle. Hevosella on usein ollut huonoja lähtöratoja, nyt on ykkösrata ja saamme varmasti sisäratajuoksun. Se on aikaisemmin lähtenyt sisäradalta ihan hyvin, mutta nyt hevonen on tullut vielä nopeammaksi, kun olemme ajaneet ilman kenkiä", Nurmos sanoi.Jonna Irrin Lake's Fire ja Laura Biskopin S.G.Dragonfly juoksevat Bergsåkerin T86-ykkösessä. Ne starttaavat takamatkalta. Holm Hästgårdenin ja Anne Siljamäen kasvattama That's So Clever nähdään Solvallassa T86-kuutosessa.Bergsåkerin tammalähdössä T86-7 Jonna Irrin Agarita ja Jouni Hillbomin Grove's Maple Poof lähtevät perusmatkalta. Team Melkko&Sorosella hienosti aloittanut Old Maid Boko on takamatkalta yksi suosikeista, Rikard N Skoglund ajaa.T86-kierroksen päätöskohde on enintään 2,5 miljoonaa kruunua tienanneiden lähtö Solvallassa. Tuttu taistelupari suomalaisten kasvattamat X.O.Kemp ja Currency Artist ovat mukana, samoin Koskelan perheen Makalu Doc, joka tulee Timo Nurmoksen valmennuksesta."Makalu Doc on hienossa kunnossa ja juossut 10- ja 11-ajat viimeisissä starteissa meidän valmennuksestamme ja vielä huonoilta lähtöpaikoilta. Taas on rata 10 ja lyhyt matka, tuuria tarvitaan. Harmi, että huono ratatuuri jatkuu", Nurmos totesi.Norrländskt Varmblodmästerskap juostaan jo ennen T86-kohteita Bergsåkerissa, voittaja saa 100 000 kruunua. Daniel Wäjersteniltä tulee neljä hevosta. Tallin kovamenijät Kuiper ja Bullet The Bluesky keräävät paljon peliä.