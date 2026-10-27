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Jorma Kontio on Hatrick Matchin ohjastaja.Kuva: Anu Leppänen
Ulkomaat

Hatrick Match Solvallassa keskiviikkona ykkösradalta

Solvalla ja Bergsåker ovat keskiviikon kilparadat. Timo Nurmoksen Hatrick Match starttaa T86-kakkosessa Solvallassa.
Julkaistu
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Timo Nurmos
Solvalla
Bergsåker
Hatrick Match
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