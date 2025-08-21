Hatrick Match voitti Färjestadissa, Edima ja Beartic Bergsåkerissa

Färjestadissa ja Skellefteåssa ajettiin torstaina illalla. Färjestadista tuli voittoja. Timo Nurmoksen Hatrick Match aloitti uransa kakkossijalla ja ajalla 14,8/2140 Lindesbergissä elokuun puolivälissä. Nyt oli voiton vuoro. Jorma Kontio ajoi Father Patrickin 3-vuotiaan pojan keulaan puolimatkassa. Hatrick Match paineli varmasti 35 000 kruunun voittoon ajalla 15,0a/2140.”Tämä on oikein hieno 3-vuotias. Se oli tosi hyvä jo Lindesbergissä. Ajoin keulaan kierros jäljellä, ja juoksu meni hyvin. Seuraava startti saattaa olla Kriterium-karsinta Suomessa”, Kontio sanoi. Punkarin Hevostalli ja Mikkolat ovat kasvattajat ja Saara Jaakonsaari hoitaja. Hatrick Match myytiin Ypäjän huutokaupassa 1-vuotiaana 27 000 eurolla.Marko Kreivin kasvattama ja osaomistama Pure Atlas ravasi vuoden avausvoiton. Carl Johan Jepsonin ajama ja Fredrik Wallinin valmentama Father Patrickin poika kiri ykköseksi ajalla 12,4a/1640.Bergsåkerissa juostiin torstain lounasravit. Katja Melkon ja Janne Sorosen omistama ja valmentama Edima teki loistojuoksun pitkässä ryhmässä. Rikard N Skoglund tarjosi tammalle reissun toisessa ulkona. Edima kiri vakuuttavaan voittoon hienolla ajalla 13,0a/2640. Se on kymmenyksen parempi mitä Fortunewheelgardenin SE-tulos. Edima on Ruotsissa syntynyt ja kilpailee nykyisin Ruotsin rekisterissä, joten SE-tulosta se ei saa nimiinsä..”Edima on oikein hieno hevonen. Voimia jäi vielä varastoon, niin helposti voitto tuli”, Skoglund kehui.Hannu ja Mikko Laakkosen kasvattama ja omistama Beartic palasi yhden laukkastartin jälkeen voittokantaan. Hannu Laakkosella oli syntymäpäivä, joten Beartic voitti oikeana päivänä. 3-vuotias Muscle Hillin ja Beatgoeson Hanoverin poika kiri takaa varmaan voittoon ajalla 15,7a/2140. Mats E Djuse ajoi, ja tallikaveri valmentaja Daniel Wäjerstenin ohjastama Budbee Pellini (Googoo Gaagaa) oli kakkonen.