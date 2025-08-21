Ravit Ruotsi
Jorma Kontio ajoi Hatrick Matchin voittoon.Kuva: Anu Leppänen
Ulkomaat

Hatrick Match voitti Färjestadissa, Edima ja Beartic Bergsåkerissa

Suomalaisten hevoset napsivat voittoja torstain raveissa.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Färjestad
Hatrick Match
edima
Beartic
Katja Melkko
Timo Nurmos

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi