Hell Bent For Am voitti 3-vuotiaana Breeders Coursen. Kuva: Anu Leppänen

Ulkomaan ravit

Hell Bent For Am kultadivisioonan ykkönen – Wolt kolmas ajalla 21,5a

Hell Bent For Am on palannut huipulle. Sabine Kagebrantin valmennettava voitti Tingsryd Kommuns Rekordlopp -kisan keskiviikkona. Pekka Lillbackan Wolt oli hyvä kolmas kylmäveristen lähdössä.