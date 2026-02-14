High On Pepper Åbyn kultadivisioonan ykkönen – "Bergsåkerissa jatketaan ensi lauantaina"

High On Pepper oli suursuosikki kultadivisioonassa. Beartime oli alun nopein, sitten tuli Karat River ja meni johtoon. Jorma Kontiolla oli suunnitelma valmiina lähtökiihdytyksen jälkeen, hän ajoi päättäväisesti High On Pepperin keulaan avauspuolikkaan täyttyessä ohi Karat Riverin. Matkavauhti oli tasaista 13-14-kyytiä. Karat River pääsi maalisuoralla yrittämään ohitusta vapaata sisäkaistaa pitkin. High On Pepper vastasi ja voitti 150 000 kruunua ajalla 13,1a/2640. Karat River oli kakkonen. Melissa Melkko on voittajan hoitaja."High On Pepper oli taas tosi hieno. Viimeiset 500 metriä tultiin 09-vauhtia, josta viimeiset 300 metriä tosi kovaa. Persson (Karat River) tuli lähelle, mutta High On Pepper vastasi, Karat River on myös hieno hevonen. High On Pepper kilpailee ensi lauantaina Sundsvallissa Bergsåkerissa. Olen saanut ajaa monia hienoja hevosia, kyllä High On Pepper kuuluu siihen parhaaseen joukkoon", Kontio sanoi voittajahaastattelussa. Bergsåker Winter Trot on tulevan lauantain kilpailu Sundsvallissa. High On Pepper voitti kisan ja 500 000 kruunua vuonna 2024.Kari Lähdekorven KM Hästfarmin omistama Halina S.H. oli T85-kierroksen ensimmäinen voittaja. Gustav Johansson onnistui ajamaan Maharajahin 4-vuotiaan tyttären voltin kolmosradalta keulaan. Se oli juoksun ratkaisu. Hanna Lähdekorven valmentama Halina S.H. paineli ykköseksi ja sai Tammadivisioonan voitosta 125 000 kruunua ajalla 15,1/2140."Halina oli tämän päivän paras voittosaumani, ja se piti. Pyrin keulaan, tiukkaa sinne pääseminen oli, mutta se onnistui. Tamma taisteli hienosti", Gustav Johansson sanoi voittajahaastattelussa."Aina kun voittaa lauantairaveissa, se on mukavaa. Halina teki hienon juoksun, se ei ole vielä hävinnyt johtopaikalta", Hanna Lähdekorpi totesi.Hanna Lepistön Beauty Evo lähti suosikkina mailin matkalla ajettuun Tammadivisioonaan. Ulf Ohlssonin ajama Father Patrickin tytär jäi vetämään toisen radan jonoa ja laukkasi viimeisellä takasuoralla. Magnus A Djusen ajama ja Mattias Djusen valmentama Rya Håleryd kiri takaa ykköseksi. Jorma Kontion ajama ja Alessandro Gocciadoron valmentama Appia Express oli johtopaikalta kakkonen.Heikki Matias Koskelan Makalu Doc kiri vakuuttavasti ykköseksi hopeadivisioonassa. Ulf Ohlsson ajoi voittotuloksen 12,2a/2140. Hanna Lähdekorven Bold Request kiri kolmanneksi. Heikki Koskelan poika Jarno Koskela ajoi usein Makalu Docilla. Jarno Koskela, 49, menehtyi reilu viikko sitten vaikeaan sairauteen."Tämä lähtö sekä voitto on omistettu Jarnolle. Olisi ollut mukavaa, jos Jarno olisi ollut täällä ajamassa. Hevoset olivat Jarnon elämässä vahvasti mukana", Heikki Matias Koskela sanoi tunteikkaassa voittajahaastattelussa.Åbyn lauantai alkoi montélähdöllä. Martine O Sörvikin ohjastama G.G.d'Asti pinkaisi johtopaikalle. Iina Ahon Gasparito avasi ysiradalta kovaa ja meni johtavan taakse. Erik Killingmon valmentama G.G.d'Asti piti paikkansa maaliin saakka. Mikko Ahon valmentama Gasparito haastoi ja oli hyvä kakkonen.