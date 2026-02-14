Ravit Ruotsissa
High On Pepper ja Jorma Kontio.Kuva: Anu Leppänen
Ulkomaat

High On Pepper Åbyn kultadivisioonan ykkönen – "Bergsåkerissa jatketaan ensi lauantaina"

Katja Melkon ja Janne Sorosen valmennustallin High On Pepper jatkoi voittotahdissa Åbyn T85-kierroksella. Ykkönen oli uran 28., startteja on 62.
Julkaistu
Jorma kontio
Åby
Hanna Lähdekorpi
Katja Melkko
High On Pepper
Halina S.H.

