High On Pepper jätti Amerique-kolmosen taakseen, Kriteriumit suosikeille

Rikard N Skoglund ajoi High On Pepperillä eteenpäin heti alkumatkalla. Team Melkko&Sorosen valmentama Ready Cashin poika paineli Ådalsprisetissä keulaan 700 metrin juoksun jälkeen, avauskierros oli 13,3-vauhtinen. Prix d'Amériquessa tammikuussa kolmanneksi sijoittunut Epic Kronos eteni rinnalle viimeisellä takasuoralla. High On Pepper vastasi ja porhalsi helppoon voittoon ajalla 12,6/2660, ykköspalkinto oli 100 000 kruunua. Epic Kronos oli kakkonen. Melissa Melkko on voittajan hoitaja."Sain nykäistyä muutaman mitan eron loppukaarteessa, kun kovaa rinnalle tulleella Örjanin hevosella (Epic Kronos) tuli vähän ongelmia. Olen ajanut High On Pepperillä vain muutaman kerran, se on varmaan tullut terävämmäksi, kun on saanut startteja alle. Luokka sillä on kova", Skoglund sanoi ATG Liven haastattelussa. High On Pepper nähtiin myös kevään Finlandia-Ajossa, jossa se sijoittui seitsemänneksi.Katja Melkon, Pepper AB:n ja Rikard N Skoglundin tahdissa jatkettiin T85-pelin kakkoskohteessa. Holm Hästgårdenin kasvattama ja Janina Sorosen hoitama Pepper Creation eteni takarivistä voittoon ajalla 14,4a/2140.Tom Ergan Förlands Lilja lähti suosikkina 3-vuotiaiden tammojen Kriteriestoetiin. Bork Odinin tytär painui lähtökiihdytyksessä kärkeen, ja juoksu ratkesi siihen, avauskierros oli 30,8-vauhtinen. Erga antoi menoluvan loppusuoralla, ja Förlands Lilja jätti muut kauaksi taakseen. 500 000 kruunun ykkönen tuli ajalla 29,0a/2140. Tangen Ruth (Bork Odin) juoksi johtavan takana ja oli kakkonen maalissa. Förlands Lilja on kilpaillut viisi kertaa ja voittanut jokaisen lähdön.Kolmivuotiaiden Kriteriumin voitto meni myös suursuosikille. Öystein Tjomsland ajoi Björli Basin keulaan, avauspuolikas mentiin 22,4. Brenne Basin poika oli omaa luokkaansa ja voitti 500 000 kruunua ajalla 26,0a/2140. Will Borken (Tangen Bork) kiri kakkoseksi. Björli Bas jatkaa kuuden kilpailun jälkeen ilman tappioita. Isä Brenne Bas voitti Ruotsin Kriteriumin 2020 Tjomslandin ajamana."Björli Bas oli todella hyvä tänään. Siinä on kaikki, mitä hyvässä hevosessa pitää olla, ja se on monipuolinen. Sillä on paljon annettavaa vielä tulevaisuudessa", Tjomsland sanoi voittajahaastattelussa.