High On Pepper ravuri
Katja Melkko js High On Pepper.Kuva: Anu Leppänen
Ulkomaat

High On Pepper jätti Amerique-kolmosen taakseen, Kriteriumit suosikeille

Dannerossa ajettiin suurkilpailuja sunnuntaina. Lämminveriset juoksivat Ådalsprisetissä ja 3-vuotiaat kylmäveriset Ruotsin Kriterium-finaaleissa.
Julkaistu
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Dannero
Katja Melkko
Rikard N Skoglund
High On Pepper
Björli Bas
Förlands Lilja
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