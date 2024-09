High On Pepper, Jorma Kontio, Katja Melkko ja Janne Soronen Ruotsin mestarit, ”Hevonen superhieno”

Mister Hercules oli ensimmäinen keulahevonen, Staro Mack Crowe meni sen jälkeen johtoon. Jorma Kontio ajoi avauspuolikkaan jälkeen päättäväisesti eteenpäin, ja High On Pepper painui kärkeen.

Team Melkko&Sorosen valmentama High On Pepper oli vakuuttava. Staro Mack Crowe pääsi etenemään vapaata sisärataa pitkin, mutta High On Pepper paineli varmasti ykköseksi. Mister Hercules vei kolmossijan. Melissa Melkko on voittajan hoitaja.

”High On Pepper on todella hyvä hevonen. Se menee kaikki matkat, mutta ehkä 2600 metriä on se, josta hevonen pitää eniten. Se oli tänään superhieno. Ravi sujui loistavasti ilman kenkiä. Olen ajanut lähes kaikki sen startit, se tulee aina vaan paremmaksi, kun se saa kovia startteja. Tänään se vastasi erittäin varmasti keulasta”, Kontio kehui.

Suosikki San Moteur kiersi High On Peppersin rinnalle, Björn Goopin ori ei pystynyt kärkitaisteluun ja oli neljäs maalissa.

”San Moteur tuntui oikein hyvältä, ja vielä 200 metriä ennen maalia paine ohjissa oli hyvä. sen jälkeen hevonen väsyi täysin. Meidän täytyy tutkia, mikä oli vikana”, Goop sanoi.

UET Grand Prix -karsinnat ajettiin ennen 75-kohteita Björn Goop ajoi Fame And Gloryn (Tactical Landing) johtopaikalle ohi Kuiperin (Face Time Bourbon), avauspuolikas mentiin 11,1-vauhtia. Daniel Wäjersten käänsi Kuiperin kiriin maalisuoran alussa. Kuiper pinkoi voittoon ajalla 12,0a/2140. Timo Nurmoksen Fame And Glory taisteli ja oli kakkonen maalissa. Norjan Derby-voittaja Charron (Code Bon) seurasi kolmanneksi.

”Kuiper on ollut monessa finaalissa mukana, ja nyt se on myös Eurooppa-Derbyssä. Kuiper avasi hyvin, ja saimme hyvän selän. Hevonen taisteli hienosti koko loppusuoran”, Wäjersten sanoi.

”Fame And Glory tuntui hyvältä, mutta oli hieman haluton lopussa. Tämä startti teki varmasti hyvää ennen finaalia. Samanlainen tilanne oli Derbyssä. Se paransi karsinnasta paljon finaaliin”, Björn Goop kertoi.

Heavenly Zet ja Freako jäivät pois toisesta karsinnasta, ja mukaan jäi vain 6 hevosta. Ruotsin Tammaderbyn voittaja Daim Brodda (Readly Express) haki johtopaikan. Örjan Kihlströmin ajama Epic Kronos (Muscle Hill) painui keulaan päätöspuolikkaalle lähdettäessä.

Daniel Redénin valmentama Epic Kronos viiletti voittoon ajalla 10,8a/2140. Norjan Derby-kakkonen Just Like Heaven (Maharajah) kiri kakkoseksi ja Derby-kolmonen Powwow (Papagayo E) kolmanneksi. Expo Wise As (Ready Cash) laukkasi alussa. Suomalaiskasvattajien Underground Artist (Royalty For Life) oli viides maalissa.

Daniel Wäjerstenin tähtihevonen Great Skills oli suuri suosikki Tammojen Ruotsin mestaruudessa. Felicia Zet meni johtopaikalle, ja Great Skills kiersi rinnalle.

Great Skills painui johtoon kolmannella puolikkaalla. Felicia Zet yritti vielä uudelleen rinnalle, mutta Great Skills vastasi ja meni 500 000 kruunun voittoon ajalla 11,0a/2140. Felcia Zet otti kakkossijan ja Iceland Falls eteni johtavan takaa kolmanneksi.

Pekka Korven kasvattama Arctic Dominant juoksi Amatöörien Ruotsin mestaruudessa. Peter Arnqvist tarjosi Andover Hallin pojalle tarkan juoksun johtavan takana. Johan Untersteinerin valmentama Arctic Dominant kiri vapaata sisärataa pitkin 150 000 kruunun voittoon ajalla 14,2a/2140.

Alessandro Gocciadoron Ecstasy oli johtopaikalta ylivoimainen Diamantstoetissa. Vitruvion 4-vuotias tytär paineli ykköseksi ajalla 13,2a/2640. Lahti-Luopan ja Hedmanin Caia otti kasiradalta keulat, juoksi sen jälkeen johtohevosen takana ja oli maalissa neljäs.

Kennet Särsin valmentama Away voitti perjantaina Uumajassa 86-lähdön. John Östman ajoi Katri Rantalan ja Markku Punkarin kasvattaman Knows Nothingin pojan ykköseksi ajalla 14,7a/2140. Voitto oli vuoden kolmas.

”Away on voittanut paljon lähtöjä Suomessa. Tehtävästä tuli sopiva, kun kärki veti kovaa. Hevonen tuntui vahvalta koko matkan”, John Östman kertoi.